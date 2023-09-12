أندية المحترفين تكثف استعداداتها لعودة المنافسات الرسمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتأهب أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لاستئناف المباريات الرسمية مجددا، قبل عودة المنافسات الرسمية بإياب الدور الأول من كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور المقبل من المسابقة، حيث تقام مباريات الإياب يومي الخميس، والجمعة المقبلين.

ومن ثم عودة بطولة الدوري بالجولة الثالثة يوم 23 سبتمبر الجاري، بعد فترة من التوقف.

وفي نفس الوقت ينتظر كل من العين والشارقة ممثلا الإمارات في دوري أبطال آسيا، انطلاقة مرحلة المجموعات، حيث يلتقي الشارقة مع السد القطري يوم 18 سبتمبر الجاري، فيما يلتقي العين مع باختاكور الأوزبكي يوم 19 من الشهر نفسه.

وكثف كل من العين والشارقة استعداداتهما للمشاركة في البطولة القارية، حيث خاض العين مباراة ودية أمام المحرق البحريني فاز فيها 3-1، فيما يلتقي مع البطائح يبعد غد في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل مباراته في دوري أبطال آسيا، ثم دوري أدنوك للمحترفين بلقاء عجمان.

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر المدير الفني لفريق العين على أهمية الوديات خلال فترة التوقف “الدولية”، موضحا أن خوض لقاء أمام فريق بحجم المحرق البحريني، ساهم في حفاظ لاعبي العين على مستواهم الفني والبدني خلال فترة التوقف، قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

وأوضح أنه قرر منح بعض اللاعبين المشاركة لمدة 45، والآخرين 90 دقيقة، من أجل دعم جميع لاعبي الفريق بشكل أفضل خلال هذه الفترة.

وبالنسبة للشارقة فقد استعد جيدا للاستحقاقات المقبلة خاصة دوري الابطال ساعيا إلى معالجة أخطاء الخسارة أمام الوصل بالجولة الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث دشن الفريق التدريبات مبكرا وخاض مباراة ودية أمام فريق العربي انتهت بالفوز 9-1، فيما عزز خط هجومه بصفقتين من العيار الثقيل هما سيباستيان تيجالي قادما من نادي الوحدة، والمالي موسى ماريجا قادما من الهلال السعودي.

ويغيب الشارقة عن مواجهات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كونه بطل النسخة الماضية، حيث سيشارك في المواجهات بداية من ربع النهائية، فيما ستكون مباراة الجولة الأولى من دوري ابطال آسيا، قبل العودة إلى منافسات دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة النصر بالجولة الثالثة.

ويسعى الشارقة بقيادة الروماني أولاريو كوزمين إلى تعويض غياب مدافعه شاهين عبد الرحمن والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق الأخيرة مع الوصل في دوري أدنوك، حيث يضع المدرب العديد من الخيارات المتاحة قبل العودة إلى المواجهات.

واستكمالا للاستعدادات، والأهداف الغزيرة فقد خاض الوصل تجربة ودية أمام فريق كيرلا بلاستر الهندي، وانتهت بفوز الوصل 6-0، وينتظر الفريق مواجهة حتا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم بني ياس بدوري المحترفين.

وخلال فترة التوقف الحالية أيضا التقى عجمان مع شباب الأهلي وديا، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدف دون مقابل، فيما ينتظر عجمان مواجهة النصر بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل مواجهة العين بالجولة الثالثة من الدوري، فيما يلتقي شباب الأهلي مع البطائح بالجولة ذاتها، ويغيب عن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كونه بطل النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وكلاهما كثفا من تدريباتهما قبل العودة.

كما استعد فريق النصر لمواجهة عجمان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على منتخب قيرغيزستان وديا بهدف دون مقابل، أما الوحدة فكثف من تدريباته بقيادة الجنوب افريقي موسيماني معتمدا على نجومه وأبرزهم عمر خريبين بعد رحيل جواو بيدرو إلى التعاون السعودي، وينتظر الوحدة مواجهة الإمارات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل لقاء حتا بالجولة الثالثة من الدوري.

وشهدت الفترة الماضية أيضا تدريبات مكثفة من الجزيرة قبل لقاء بني ياس بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم كلباء بالجولة الثالثة من الدوري، وكذلك بني ياس الذي يواجه الوصل بالجولة الثالثة من الدوري، وبالنسبة لحتا فقد شهدت الفترة الماضية عدد من التدريبات اليومية، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي فابيو فيفاني الذي ينتظره أول لقاء رسمي مع الفريق بكأس مصرف أبوظبي أمام الوصل.

كما استعد خورفكان بالتعاقد مع الثنائي ثولاني سيريو، وعبد الله عبد اللاييف، حيث يلتقي كلباء بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أن يلتقي الإمارات بالجولة الثالثة من الدوري، وقد قام الأخير بتغيير مدربه الوطني محمد الجالبوت بالاسباني لويس بالانجماس.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز