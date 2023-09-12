انتصر على الهند بثلاثية.. منتخب الإمارات الأولمبي يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل منتخب الإمارات الأولمبي، إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على منتخب الهند بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في استاد داليان سويوان، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

سجل أهداف منتخب الإمارات، محمد عباس في الدقيقة 25، وسلطان عادل في الدقيقة 32، وعيسى خلفان في الدقيقة 63.

وجاء تأهل منتخب الإمارات الأولمبي بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الصين صاحب الوصافة، بينما حل منتخب الهند ثالثاً بدون نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز