«الأولمبي» والهند في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً اليوم

المصدر: داليان (الصين) - البيان

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يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات»، منتخب الهند، في إستاد داليان سويوان، بالصين في مباراة مهمة ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، للمنافسة على صدارة المجموعة وكان منتخبنا الوطني تعادل سلبياً مع نظيره الصيني في الجولة الأولى.

ويتصدر المنتخب الصيني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطة واحدة لمنتخبنا، يليه منتخب الهند بدون نقاط.

وأجرى منتخبنا مرانه الرئيسي أمس تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب، وبمشاركة جميع اللاعبين، وأكد الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب أهمية مواجهة الهند، التي تُعد بوابة تصدر منتخبنا الوطني لمجموعته والتأهل للنهائيات الآسيوية، شريطة تسجيلنا هدفين والحفاظ على نظافة شباكنا خلال المباراة، خاصة بعد فوز منتخب الصين على منتخب الهند بهدفين لهدف ووصوله للنقطة الرابعة.

وقال: لاعبونا في أتم الجاهزية لمباراة الهند، ولديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية.

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