«الأبيض» وكوستاريكا في أول ودية دولية مع بينتو الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يلتقي في السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الكوستاريكي، باستاد ماكسيمير؛ الملعب الرئيس لنادي دينامو زغرب الكرواتي، في ختام معسكر «الأبيض» بكرواتيا، ضمن تحضيراته لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وهي أول ودية دولية في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي تولى تدريب الفريق خلال الآونة الأخيرة، وتُعتبر المباراة فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، وخاصة العناصر التي تم ضمها أخيراً بالقائمة، ويعمل بينتو على اختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها التصفيات الآسيوية، وتثبيت الاستراتيجية الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في المباريات الرسمية، سواء في التصفيات المؤهلة للمونديال أو خلال المشاركة في نهائيات آسيا بالدوحة، ومن المتوقع دفعه بأكبر عدد من اللاعبين على مدى شوطي المباراة من أجل التأكد من استيعاب اللاعبين لفكره التدريبي الذي بدأه من معسكر النمسا وتواصل خلال معسكر كرواتيا،ويعتمد بينتو خلال المباراة علي توازن الأداء، خاصة وأن منتخب كوستاريكا من المنتخبات القوية وحقق نتيجة إيجابية أمام السعودية ودياً.

ومن المقرر عودة بعثة «الأبيض» إلى الدولة غداً، بعد انتهاء المعسكر الذي بدأ 2 الجاري، تواصلت خلاله التدريبات اليومية على فترتين، وسيحصل اللاعبون على لراحة قبل الانضمام لأنديتهم استعداداً لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

من جهة ، ذكر علي صالح مهاجم منتخبنا، أن المعسكر حقق النجاح المطلوب، بعد أن توفرت فيه كل المتطلبات، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه أعضاء الجهازين الفني والإداري في توفير جميع احتياجات اللاعبين من مقر إقامة وملاعب تدريب وغيره.

وقال: التحضيرات سارت بصورة جيدة خلال فترة المعسكر، والجميع حرص على أداء التدريبات وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، وستكون مباراة كوستاريكا تجربة مفيدة، للاعبين والجهاز الفني، ومن جانبنا سنبذل كل ما نملك للظهور بصورة مرضية فيها.

وقال اللاعب يحيى الغساني، إن تجربة كوستاريكا تأتي في توقيت جيد، مع ختام المعسكر وبعد أن خضع اللاعبون لعدد من التدريبات التي زادت معدل الانسجام بين أفراد المنتخب، ورفعت معدل الجاهزية البدنية، ويتمتع اللاعبون بروح معنوية عالية رغبة في الظهور المشرف في أول ودية دولية مع الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو.

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