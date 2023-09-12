صالح والسناني وميلوييفيتش الأفضل في أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية عن شهر أغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت تفوقاً لثلاثي الوصل، واختير علي صالح أفضل لاعب، وخالد السناني أفضل حارس، وميلوش ميلوييفيتش أفضل مدرب.

وسجل علي صالح هدف فوز الوصل على الإمارات بالدوري، وصنع هدفاً أمام الشارقة، كما تسبب في ركلة جزاء في المواجهة نفسها،ليتفوق على كل من حارب سهيل «شباب الأهلي»، يوسف نياكاتي «بني ياس»، أجودلو «النصر» سباداسيو «كلباء».

وتفوق خالد السناني على إبراهيم عيسى «البطائح»، وماجد ناصر «شباب الأهلي» فنال جائزة أفضل حارس ،ونال ميلوييفيتش جائزة أفضل مدرب في أول ظهور له بالدوري.

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