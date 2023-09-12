شرودر: الوديات فرصة شباب العين للبروز

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أكد الهولندي، ألفريد شرودر المدير الفني للعين، على أهمية المباريات الودية التي يخوضها فريقه خلال فترة التوقف، موضحاً أنه منح عدداً كبيراً من اللاعبين فرصة اللعب لمدة 45 دقيقة، وهناك من شارك لمدة 90 دقيقة، حتى يتمكنوا من المحافظة على المستوى المطلوب فنياً وبدنياً، خصوصاً وأن الفريق مقبل على مباراة الإياب في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الأسبوع المقبل.

الأكاديمية

وقال شرودر: لدينا العديد من اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية، وهذا الأمر جيد في حد ذاته، ولكن من الجيد أيضاً أن نرى اللاعبين الشباب من الأكاديمية لأننا نعمل أيضاً من أجل مستقبل النادي من خلال الاهتمام بمنتج الأكاديمية، والأمر المهم أيضاً الذي أود التأكيد عليه هو أننا نريد أن نرى لاعبي الفريق الرديف في مباريات الفريق الأول وعندما أدخلنا لاعبي الصف الثاني للمشاركة في المباراة الودية الأخيرة أمام المحرق البحريني كان ذلك تغييراً كبيراً بالنسبة لنا، ونحن سعداء بأدائهم.

أداء

وأوضح المدرب الهولندي، أن انضمام 11 لاعباً من العين للمنتخبات الوطنية، أمر طبيعي بالنسبة للأندية الكبيرة والواقع يفرض عليها تزويد المنتخبات بالعديد من اللاعبين لذلك لدينا الآن 11 لاعباً، في المنتخب واتخذت قرار إراحتهم الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وسنجري بعض التغييرات البسيطة في الإياب، وندرك جيداً أن لاعبي الفريق الأول يمكنهم أيضاً تقديم أداء جيد في مباراة الكأس ولكن بدون شك سنقف على مدى جاهزيتهم كونهم لم يتدربوا مع الفريق منذ فترة طويلة، وهذا الأمر ليس بالجيد فيما يتعلق بالتحضيرات للاستحقاقات المقبلة والتي تتضمن مشاركة قارية بدوري أبطال آسيا، غير أن ما يترتب علينا يقع على غيرنا لذلك يتوجب علينا ألا نفكر بذلك وننظر إلى الجانب الإيجابي وهو أننا سعداء بوجود العديد من اللاعبين في المنتخبات.

لابا

وتعليقاً على وضع مهاجم الفريق لابا كودجو، قال: لن نخاطر باللاعب وذلك لأنه لم يكن يشعر بأنه في وضع جيد قبل مباراة الذهاب في الكأس، الأمر الذي كان إيجابياً وقمنا بتحليل الوضع حالياً وتأكدنا تماماً من أنه لا توجد أي مشاكل، وهو الآن يتعافى بصورة جيدة، برغم أنه لم يشارك مع منتخب بلاده والآن يعمل على التعافي الكامل وسيكون بحال جيد في القريب العاجل.

حياة

وعن خبر عقد قران اللاعب سعيد جمعة، في هذا التوقيت، أعرب شرودر عن سعادته، وقال: تحدثت مع اللاعب قبل الحصة التدريبية أول من أمس، فالأمر كان مثيراً للاهتمام ومنحته راحة عن المشاركة في المباراة الودية، وكان سعيداً لأنه سيبدأ حياة جديدة، وأتمنى له الاستقرار وهذا الأمر إيجابي بكل تأكيد، وبالنسبة لي تعرفت على العادات والتقاليد هنا ومتحفز لمعرفة الثقافة التي تختلف بالتأكيد عما اعتدت عليه، ولقد أفرحني الأمر.

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