صدارة سداسية لـ «الهواة» وتألق لافت للمدربين المواطنين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ضربت 6 من أندية الدرجة الأولى بقوة مع افتتاحية المسابقة المؤهلة إلى مصاف دوري أدنوك لأندية المحترفين وتمكنت فرق العربي، مصفوت، الحمرية، العروبة، الفجيرة، والرمس من حصد العلامة الكاملة والحصول على النقاط الثلاث لتكون البداية مثالية لهذه الأندية والتي أشاعت الفرحة والبهجة وسط جماهيرها في وقت غابت فيه المفاجآت عن مواجهات الأسبوع الأول الثماني، وفي المقابل فشلت 4 أندية في تحقيق الفوز واكتفت بنقطة التعادل والذي خيم على لقاء الظفرة ضد الجزيرة الحمراء وكذلك حضر في لقاء مسافي والتعاون في ديربي رأس الخيمة والذي انتهى سلبياً على مستوى النتيجة وكذلك على مستوى البطاقات الملونة بعد انتهت المباراة دون إشهار حكم اللقاء لأية بطاقة ملونة طوال وقت المباراة.

هزائم

وتعرضت 6 فرق إلى هزائم لتخيب آمال الجماهير بعد أن مني فريق غلف يونايتد بالهزيمة 3-0 أمام العربي المتصدر بفارق الأهداف، وأيضاً خسر يونايتد اف سي أمام مصفوت 4-2، وتلقى غلف اف سي الهزيمة على ملعب الحمرية بنتيجة 3-1، وخسر دبا الحصن على أرضية ملعبه أمام العروبة بهدفين نظيفين وهى نفس النتيجة التي عاد بها سيتي خاسراً من ملعب الفجيرة، وأيضاً تمكن الرمس من تحقيق انتصار متأخر على الذيد بهدف رودريغو كارفالهو في الدقيقة 90+ 8.

أحداث وأرقام

وشهدت الجولة الأولى تسجيل اللاعبين لـ 20 هدفاً خلال 8 مباريات إلى جانب إشهار الحكام لـ 24 بطاقة صفراء وغابت البطاقات الحمراء عن المباريات الثماني، وتصدر «الثنائي» السوري مارديك مارديكان مهاجم الحمرية هدافي المسابقة بعد أن سجل هدفين من أهداف الحمرية الثلاثة في مرمى غلف اف سي. وأيضاً يمتلك الغامبي الفوسيني جاساما نجم مسافي هدفين رجح بهما كفة التعادل أمام يونايتد بعد نهاية اللقاء بفوز مصفوت 4 - 2.

نجاح

ونجح 4 من المدربين المواطنين من قيادة أنديتهم إلى الفوز بعد أن تمكن عبد الغني المهري مدرب مصفوت من قيادة فريقه للفوز، وسار مواطنه محمد إسماعيل المدير الفني للحمرية في نفس الاتجاه وتمكن من ضمان النقاط الثلاث لعنابي الهواة وكذلك قاد مدرب الفجيرة الشاب محمد الحوسني فريقه إلى الانتصار على مواطنه محمد البلوشي مدرب سيتي، واستعاد معتز عبد الله ذكريات تألقه في الموسم الماضي مع فريقه السابق الجزيرة الحمراء وتمكن من قيادة كابينة تدريب الرمس إلى الفوز على الذيد بهدف، وساهم اثنان من المدربين الأجانب في قيادة فريقيهما للانتصار بعد أن تمكن فؤاد بومضل مدرب العربي والبرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة من ضمان العلامة الكاملة لفريقيهما.

تعادل خاسر

وانتهت مواجهة الدكتور عبد الله مسفر مدرب الظفرة وعيد باروت مدرب الجزيرة الحمراء على وقع التعادل الإيجابي بهدف.

وتنطلق مواجهات الجولة الثانية 16 سبتمبر الجاري بأربع مباريات تجمع العروبة ومسافي، غلف اف سي ضد العربي، غلف يونايتد ودبا الحصن، الظفرة والحمرية، ويوم الأحد القادم أيضاً تقام 4 لقاءات تجمع التعاون ومصفوت، الذيد ودبا الفجيرة، يونايتد يواجه الفجيرة، سيتي والرمس.

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