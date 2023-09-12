اتحاد الكرة مقبل على تغييرات جذرية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بعد انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لدورة تمتد حتى عام 2027، أصبح الاتحاد مقبلاً على تغييرات جذرية خلال المرحلة المقبلة سواء على صعيد إعادة ترتيب البيت من الداخل إدارياً، أو من خلال تقديم أفكار غير تقليدية لرئاسة اللجان الرئيسة أو إدارة العمل بما يتواكب مع طموحات التطور والارتقاء بكرة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

اجتماع حاسم

ستتبلور ملامح العمل خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عصر الخميس المقبل في مقر الاتحاد بالخوانيج في دبي، حيث سيتم خلاله وضع خارطة طريق جديدة طموحة تتواكب مع طموحات الشارع الكروي، مع بحث كيفية توزيع الحقائب الإدارية، وتكليفات رئاسة اللجان والأعضاء، وسيتم الاستعانة ببعض الشخصيات من أصحاب الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة لتولي رئاسة بعض اللجان، مع السعي لتقوية إدارة العمل التنفيذي لتولي كامل مهامها بشكل احترافي، مع المتابعة من الأمين العام محمد بن هزام ومجلس الإدارة.

تسميات

ويتوقع خلال الاجتماع الأول تسمية عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني للرئيس، وإسناد حقيبة اللجنة المالية إلى هشام الزرعوني بحكم خبرته الكبيرة في هذا المجال، وستكون هناك مفاجآت في اختيارات بعض رؤساء اللجان، وسيتم تحديد باقي الحقائب الإدارية خلال الاجتماع، حيث تدور مشاورات الآن لاختيار الرؤساء وأعضاء اللجان وفق رؤية رئيس المجلس في الارتقاء بالعمل، سعياً لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

المجلس

يذكر أن المجلس الجديد يتكون من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في مقعد الرئاسة، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، نائباً أول للرئيس، وعضوية هشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أمل حسن بو شلاخ، أحمد علي المهبوبي، وإبراهيم حسن النمر، والأعضاء المرشحين من قبل الرئيس، وهم عبيد سالم الشامسي، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول.

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