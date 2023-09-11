الأبيض يواجه كوستاريكا ودياً غدا في ختام معسكر كرواتيا

المصدر: وام

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يلتقي منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، غداً مع منتخب كوستاريكا، في المباراة الدولية الودية التي تجمع بينهما على استاد ماكسيمير بالعاصمة الكرواتية زغرب في ختام معسكر المنتخب الخارجي.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات منتخب الإمارات لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وتعد الظهور الأول لمنتخب الإمارات تحت قياده مديره الفني البرتغالي باولو بينتو.

وكان منتخب الإمارات قد بدأ معسكره في الثاني من سبتمبر الجاري، تحت قيادة بينتو، ضمن "أيام الفيفا".

وتعد مباراة كوستاريكا فرصة جيدة للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، والتعرف على قدرات العناصر المنضمة مؤخراً لقائمة المنتخب في مواجهة منتخب في كامل جاهزيته.

وأكد علي صالح مهاجم منتخب الإمارات، أن المعسكر حقق النجاح المطلوب، بعد أن توفرت فيه كل المتطلبات.

وقال: "التحضيرات سارت بصورة جيدة خلال فترة المعسكر، والجميع حرص على أداء التدريبات وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني، أتوقع أن تكون مباراة كوستاريكا تجربة مفيدة، للاعبين والجهاز الفني، من جانبنا سنبذل كل ما نملك للظهور بصورة مرضية في هذه التجربة الإعدادية".

واعتبر زميله يحيى الغساني، أن تجربة كوستاريكا تأتي في توقيت جيد، مع ختام فترة المعسكر وبعد أن خاض اللاعبون عدد من التدريبات التي زادت معدل الانسجام بين أفراد المنتخب، ورفعت معدل الجاهزية.



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