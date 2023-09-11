الوصل يفوز بجوائز الأفضل في دوري المحترفين لشهر أغسطس

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية عن شهر أغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تفوقاً لثلاثة لاعبين بنادي الوصل، بعد فوز علي صالح بجائزة أفضل لاعب، وخالد السناني بجائزة أفضل حارس مرمى، وميلوش ميلوييفيتش بجائزة أفضل مدرب.

وجاء تفوق الثلاثي بعد مشاركة كبيرة من الجماهير، وتم اختيار النتائج النهائية بعد التصويت عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص برابطة المحترفين الإماراتية، عبر الهواتف الذكية.

وتفوق علي صالح بمساهمته في قيادة الوصل لتحقيق الفوز في أول مباراتين على الإمارات والشارقة، بتسجيل هدف الفوز أمام الإمارات، وصناعة هدف أمام الشارقة، وتسببه بركلة جزاء في تلك المواجهة، ليحصل على أعلى الأصوات أمام كل من حارب سهيل لاعب شباب الأهلي، ويوسف نياكاتي لاعب بني ياس، وكيفن أجودلو لاعب النصر، وليوناردو سباداسيو لاعب اتحاد كلباء.

وأحرز خالد السناني جائزة أفضل حارس مرمى، بنظافة شباكه أمام الإمارات، وتصديه لركلة جزاء أمام الشارقة، ليكسب أعلى الأصوات أمام إبراهيم عيسى من البطائح، وماجد ناصر من شباب الأهلي.

وساهم تألق الوصل في نيل ميلوش ميلوييفيتش جائزة أفضل مدرب في أول ظهور له في "دوري أدنوك للمحترفين"، متقدماً بفارق الأصوات عن ألفريد شرودر مدرب العين، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وجميعهم حققوا الفوز في أول جولتين.

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