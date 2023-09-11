موسى ماريغا.. قوة هجومية داعمة للشارقة في دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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يعول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة خلال مشواره المقبل بدوري أبطال آسيا، على لاعبه الجديد المالي موسى ماريجا (32 عاما)، صاحب القوة البدنية الكبيرة، والذي تعاقد معه قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال حر.

وينتظر الشارقة مواجهات قوية في انطلاقة مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث ستكون ضربة البداية الرسمية للاعب مع الفريق، قبل أن يلتقي النصر والعين تواليا في دوري أدنوك للمحترفين.

ويتنافس الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم كل من السد القطري، والفيصلي الأردني، وناساف الأوزبكي، ويدشن أولى مواجهاته يوم 18 سبتمبر الجاري، بمواجهة السد القطري بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وعلى مدار مشواره خاض اللاعب البالغة قيمته السوقية 4 ملايين يورو، 399 مباراة مع كل الأندية التي لعب لها، ( الترجي التونسي، و ماريتمو وفيتوريا جيمارش البرتغاليين، وأمبين الفرنسي، ثم بورتو البرتغالي في عام 2017، ومنه إلى الهلال السعودي في 2021.

وخلال مشواره مع الهلال خاض موسى ماريجا 75 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 7 أهداف، وقاد الفريق للتتويج بـ 4 ألقاب هي دوري أبطال آسيا 2021، والدوري السعودي، وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية.

فيما حقق على مدار تاريخه لقب الدوري البرتغالي (مرتين) مع بورتو، في موسمي (2019/2020)، و2017/2018)، وكذلك كأس البرتغال مع بورتو في نسخة 2019/2020، وكأس السوبر البرتغالي مرتين أيضا مع بورتو في نسختي 2020 و2018.

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