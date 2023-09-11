عامر علي العامري في ذمة الله

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقل إلى رحمة الله تعالى عامر علي العامري رئيس  اتحاد الإمارات لكرة الطائرة الأسبق وعضو مجلس ادارة نادي شباب الاهلي للألعاب الجماعية أمس الأحد.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بعد صلاة العشاء أمس الأحد في مسجد الشهداء في مقبرة القصيص، وتقبل التعازي في منزل المرحوم، الكائن بمنطقة المزهر 2 في دبي.

ونعى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي  الفقيد الراحل وتقدم رئيس وأعضاء المجلس ومنتسبوه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد.

 

طباعة Email
↑ أعلى