عامر علي العامري في ذمة الله

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى عامر علي العامري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطائرة الأسبق وعضو مجلس ادارة نادي شباب الاهلي للألعاب الجماعية أمس الأحد.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بعد صلاة العشاء أمس الأحد في مسجد الشهداء في مقبرة القصيص، وتقبل التعازي في منزل المرحوم، الكائن بمنطقة المزهر 2 في دبي.

ونعى مجلس إدارة نادي شباب الأهلي الفقيد الراحل وتقدم رئيس وأعضاء المجلس ومنتسبوه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد.

يتقدم رئيس و أعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي و منتسبيه بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله



عامر علي ابو بكر العامري

عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ pic.twitter.com/2rM2noijxj — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) September 10, 2023

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