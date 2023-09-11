لابا.. عودة متوقعة في مباراة البطائح

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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بدأ التوغولي لابا كودجو، هداف العين رحلة العودة للمشاركة مع الفريق حيث يواصل تمارين تأهيلية لبلوغ الجاهزية البدنية الكاملة، ويتوقع أن يظهر في مباراة الإياب في ثمن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام البطائح الخميس المقبل. وغاب اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي حرمته المشاركة في مباراة البطائح بذهاب الكأس، والانضمام لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف. وتعتبر مباراة البطائح المقبلة بروفة قوية للعين قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، 19 الجاري بدوري أبطال آسيا .

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