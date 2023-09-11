فوز الفجيرة ومصفوت في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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فاز الفجيرة على سيتي بهدفين دون رد في ختام مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم«الهواة»، ليضع «الذئاب» ،أول ثلاث نقاط في رصيده وأحرز الهدفين كل من بلايس لويك وعكاشة حمزاوي.

وحقق مصفوت فوزاً صعباً على يونايتد اف سي بنتيجة 4 - 2، في مباراة متقلبة وسجل رباعية «القناصة» جاسما «هدفين»، وكل من ديغو سيلفا وعلي غلوم، وللخاسر أحمد مال الله وبابي بكاري.

وانتهت مباراتا مسافي مع التعاون، والرمس مع الذيد على وقع التعادل السلبي. وكانت أندية العروبة والعربي والحمرية حققت الفوز في اليوم الأول فيما تعادل الجزيرة الحمراء والظفرة.

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