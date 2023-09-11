«سيدات أبوظبي الرياضي» يستعد للموسم الجديد

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم انطلاق تدريباته في منطقة المشرف استعداداً للموسم الجديد. وأكدت سارة حسنين مدربة الفريق أهمية مرحلة البرنامج الإعدادي المقرر، لتعزيز جاهزية اللاعبات لموسم المنافسات، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة النادي، ومتابعة محسن محفوظ، عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي.

وقالت: «إن الإنجازات التي حققها النادي الموسم الماضي في مسابقة دوري الأولى تمثل دافعاً قوياً لنا، ونشكر لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة على جهودها الكبيرة لتطوير كرة القدم النسائية في الدولة، وتنظيم المسابقات».

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