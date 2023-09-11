شباب الأهلي يسابق الزمن لتدعيم حراسة المرمى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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دخل شباب الأهلي في سباق مع الزمن لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق الأول لكرة القدم قبل إغلاق باب القيد الصيفي في 21 سبتمبر الجاري، بعد إصابة حارس مرماه الأساسي ماجد ناصر، بقطع في الرباط الصليبي، ونهاية موسمه مع الفريق، في ظل احتياجه إلى عملية جراحية، وفترة علاج وتجهيز طويلة تتجاوز الأشهر الستة، وهو ما يعني الاعتماد بشكل كبير على حسن حمزة ليصبح الرئيسي للفريق، ومعه الحارس جمال إسماعيل الحوسني، على مقاعد البدلاء.

ويحتاج شباب الأهلي إلى حارس مرمى ثالث يمتلك خبرة كبيرة، وقدرات بدنية ومهارية عالية تمكنه من الدفاع عن مرمى الفريق هذا الموسم، خصوصاً أن «فرسان دبي» وجمهورهم لا يقبلون سوى الفوز بالبطولات، ويتضمن هذا الموسم المنافسة على 4 ألقاب، وأهمها الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، والذي توج به الفريق الموسم الماضي، والسعي بقوة للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر للمحترفين، والذي يلتقي فيه الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي.

حسن حمزة

يعتبر الحارس حسن حمزة مساهماً أساسياً مع ماجد ناصر، في قيادة شباب الأهلي للفوز بدرع الدوري في الموسم الماضي، بعدما لعب 1385 دقيقة موزعة على 16 مباراة في البطولة، كما دافع عن «عرين فرسان دبي» 270 دقيقة موزعة على 3 مباريات في كأس المحترفين، ولكنه لم يشارك هذا الموسم في أي من مباريات الفريق، والذي بدأ معه مسيرته موسم 2013-2014، ووصل إجمالي دقائق مشاركته 4232 دقيقة في 50 مباراة بالدوري، و1800 دقيقة في 20 مباراة بالكأس.

جمال الحوسني

رغم كفاءة الحارس جمال إسماعيل الحوسني، والتي يشيد بها الجميع، إلا أن تألق ناصر وحمزة، حرمه من اللعب مع الفريق الأول بنادي شباب الأهلي، والموسم الماضي لم يدافع عن مرمى الفريق سوى 12 دقيقة في الدوري، ووصل إجمالي مشاركته في المسابقة 630 دقيقة موزعة على 7 مباريات منذ ظهوره مع الفريق الأول للنادي موسم 2018-2019، ووصلت مشاركته في الكأس إلى 270 دقيقة موزعة على 3 مباريات، وليس منها أي مشاركة في نسخة الموسم الماضي.

ويظهر تألق جمال اللافت مع فريق تحت 21 سنة بنادي شباب الأهلي، والذي توج بطلاً لدوري الرديف في آخر 3 نسخ من البطولة، ويملك الحارس المشاركة في 2314 دقيقة موزعة على 27 مباراة في تلك المسابقة بداية من موسم 2014-2015، وتتضمن حماية مرمى الفريق أمام عجمان في الجولة الأولى للمسابقة هذا الموسم، وانتهت المواجهة بفوز شباب الأهلي بنتيجة 3-1.

حراس شباب

تولى الحارس الشاب موسى عبدالله موسى (19 عاماً)، حماية مرمى شباب الأهلي في المواجهة الثانية بدوري المحترفين تحت 21 سنة، أمام مضيفه خورفكان، وانتهت بفوز «فرسان دبي» 2-1، وهو أحد الحراس الواعدين، وشارك لمدة 594 دقيقة موزعة على 8 مباريات مع رديف شباب الأهلي، والذي ظهر معه للمرة الأولى الموسم الماضي، بينما لا تظهر سجلات رابطة المحترفين الإماراتية أي مشاركات للحراس الآخرين المسجلين في قائمة شباب الأهلي، وهم حسن جابر حسن (19 عاماً)، سعيد جمال أهلي (18 عاماً)، علي عبدالله الصفار (18 عاماً).

وتتجه التوقعات إلى قيام الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، إلى الاعتماد على أحد الحراس الشباب ليكون الحارس الثالث للفريق خلال المرحلة المقبلة، إذا لم توفق إدارة شباب الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جيد قبل إغلاق باب القيد الصيفي، وسط ترشيحات لحراس مرمى سبق أن ترددت أنباء عن دخول النادي في مفاوضات جادة للتعاقد معهم في أوقات سابقة، وإن كان التعاقد معهم حالياً، أشد صعوبة بعد انطلاق الموسم، واستقرار كل الأندية على قوائمها الرئيسية، وصعوبة التخلي عن المتميزين في مركز مهم مثل حراسة المرمى في هذا التوقيت.

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