الوصل يحذر منافسيه بقوة هجومية «4.25 أهداف»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استمر الوصل في توجيه رسائله التحذيرية إلى منافسيه هذا الموسم، بفوزه الكبير والقاسي على ضيفه كيرلا بلاسترز الهندي بستة أهداف نظيفة، في المواجهة الودية على ملعب استاد زعبيل، أول من أمس، ضمن تحضيرات الوصل للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها لقاء حتا، الجمعة المقبل، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

وسجل أهداف الوصل كل من نيكولاس خيمينيز، هدفين في الدقيقتين 16 و22، وآداما ديالو، هدفين في الدقيقتين 19 و38، وسياكا سيديبي في الدقيقة 60، وربيع سالمين في الدقيقة 79.

وأكد الوصل قوته الهجومية والدفاعية من خلال تجربته مع ضيفه الهندي، ووسط حضور جماهيري متميز، خاصة من جانب الجالية الهندية، التي طرحت تذاكر المباراة للبيع قبل أيام، وتراوحت أسعارها من 30 درهماً للدرجة العادية، إلى 3000 درهم لمنطقة كبار الشخصيات، إذ تمكن «الفهود» خلال 4 مباريات خاضها الفريق منذ بداية هذا الموسم وحقق فيها الانتصار، من تسجيل 17 هدفاً بمتوسط 4.25 أهداف في المباراة الواحدة، ولم تتلق شباك الفريق سوى هدف وحيد، وذلك بفوزه على ضيفه الإمارات 1-0، وعلى مضيفه الشارقة 3-1، في الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وعلى ضيفه حتا 7-0، في ذهاب الدور الأول من كأس المحترفين.

فائدة فنية

استفاد الوصل من تجربته مع الفريق الهندي، وفي غياب لاعبيه الخمسة الدوليين الموجودين مع المنتخب الوطني الأول في معسكر كرواتيا حالياً، في منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين بالمشاركة وإثبات جدارتهم بارتداء شعار الوصل هذا الموسم، ووصل العدد الإجمالي من لاعبي «الفهود» في تلك التجربة الودية إلى 21 لاعباً، بعدما بدأ المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش المباراة بتشكيلة ضمت خالد السناني في حراسة المرمى، وأمامه يوسف علي المهيري، سفيان بوفتيني، سياكا سيديبي، هاريس سيفيروفيتش، عمر عبدالرحمن «عموري»، فارس خليل، جيرونيمو بوبليتي، علي الأنصاري، نيكولاس خيمينيز، وآداما ديالو.

وبين شوطي المباراة قام بالدفع بكل من محمد علي الوالي بديلاً للسناني، ورودريغو أوليفيرا بديلاً للأنصاري، وأليكس بيريز بديلاً لبوبليتي، وأليكس فاسيلجيفك بديلاً لبوفتيني، وقام في الشوط الثاني بالدفع بكل من سلطان سليم عيون بديلاً لدايالو، وربيع سالمين بديلاً لخيمينيز، وحسن إبراهيم بديلاً لـ«عموري»، ويوسف المهيري بديلاً لسالم العزيزي، الذي تم الدفع به خلال المباراة، ودانييل بيدروزو بديلاً لخليل.

كان لاعبو الوصل قد عادوا إلى التدريبات مساء الثلاثاء الماضي، بعد حصولهم على راحة 4 أيام، عقب الفوز الكبير على حتا في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجاءت مواجهة الفريق الهندي تجربة مفيدة في تجهيز اللاعبين قبل مواجهة الإياب مع حتا، ثم خوض عدد من اللقاءات القوية في دوري أدنوك للمحترفين أمام أندية بني ياس، وخورفكان، وعجمان، وحتا، والعين على التوالي، قبل التوقف الدولي مرة أخرى ضمن أيام «الفيفا».

وأسهم الفوز الكبير في التجربة الهندية في زيادة ثقة جماهير الوصل في فريقها الذي يقدم عروضاً قوية، ويحقق نتائج جيدة في الموسم الجاري، الذي يتطلع من خلاله الفريق إلى المنافسة القوية على ألقاب البطولات المحلية، إذ يغيب الوصل عن منصة التتويج بدرع الدوري منذ 16 عاماً، عندما توج بطلاً بلقبه السابع والأخير موسم 2006-2007، ويغيب كذلك المدة نفسها عن منصة التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي يمتلك الفريق منها لقبين، آخرهما منذ 16 عاماً في موسم 2006-2007، بينما لم يسبق أن فاز الفريق بكأس المحترفين منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية بداية من موسم 2009-2008.

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