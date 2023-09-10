الأكاديميات العالمية في دبي تعزز استقطاب مواهب كرة القدم مع مجلس دبي الرياضي

المصدر: البيان

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التقى مجلس دبي الرياضي مع أبرز أكاديميات كرة القدم العالمية في دبي لتعزيز استقطاب المواهب الرياضية في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، وتم خلاله مناقشة "سياسة استقطاب المواهب الرياضية" التي تأتي ضمن أولويات خطة دبي 2033 وتهدف إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية المختلفة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية.

وأقيم اللقاء في مقر مجلس دبي الرياضي تحت شعار "مبادرة وطنية وشراكة عالمية"، بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس ومسؤولي الأكاديميات الدولية الموجودة في دبي وهي: برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، انتر ميلان، أياكس، باريس سان جيرمان، أولمبياكوس اليوناني، ولاليغا.

ورحب سعادة سعيد حارب بمسؤولي الأكاديميات العالمية الذين حضروا اللقاء وشكرهم على جهودهم في تطوير اللاعبين، وأكد أن دبي تعد في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات وأن حكومتنا الرشيدة قد أصدرت سياسة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، ونحن في مجلس دبي الرياضي نعمل وفق هذه السياسة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة".

وأضاف: "ان التنوع السكاني الكبير في مدينة دبي وتنامي أهمية الرياضة وثقافة ممارستها وكذلك التسهيلات الممنوعة للأكاديميات والمستثمرين في مجال الرياضة كل هذا يجعلنا على ثقة بأن المستقبل سيقدم لنا أعدادًا كبير من الموهوبين كما أن مكانة هذه الأكاديميات ونجاحها سيكون مصدر استقطاب وجذب للمواهب من خارج الدولة الذين يسعون للاستفادة من البيئة النموذجية والإمكانيات الكبيرة المتوفرة مما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة وأهدافنا الاستراتيجية".

وأكد سعادة سعيد حارب على الدور الحيوي لهذه الأكاديميات في دعم خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية وبناء شراكة فاعلة مع أندية دبي في استقطاب الواهب وتطوير الكوادر الفنية من خلال الاحتكاك والمنافسة الرياضية وأن مجلس دبي الرياضي يعمل على تنظيم العديد من البرامج لتحقيق هذا الهدف من أبرزها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم بالإضافة إلى البطولات الدولية التي تستضيفها دبي، ودعا الأكاديميات الدولية إلى تكثيف مشاركتها في البطولات التي ينظمها المجلس لتشمل مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الإدارة الرياضية والتدريب الفني.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة ومحاور سياسة استقطاب المواهب، وتشكيل فرق العمل التخصصية لتحقيق الأهداف المرجوة، الاستفادة من المنشآت الرياضية المصممة وفق أحدث المعايير العالمية المتوفرة في كافة أرجاء دبي، كما استعرضت الأكاديميات برنامج المواهب الرياضية وطريقة التعامل مع نخبة اللاعبين في كل أكاديمية، وتم مناقشة محاور الخطة التنفيذية لمجلس دبي الرياضي وخاصة في وضع معايير لاستكشاف المواهب وفق المعايير الدولية وبرامج التدريب الخصوصية لهذه الفئة بالإضافة إلى تنظيم مسابقات محلية ودولية بإشراف الاندية الرئيسية لهذه الاكاديميات و دورات تدريب للكوادر الفنية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع اندية دبي لتبادل الخبرات وتنظيم البرامج المشتركة في رعاية وتطوير المواهب الرياضية لتدعم مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرياضة.

وتهدف سياسة استقطاب المواهب إلى وضع دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات التنافسية العالمية وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة، لضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

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