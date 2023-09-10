الإصابة تنهي موسم ماجد ناصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها ماجد ناصر (39 عاماً)، حارس مرمى شباب الأهلي، خلال الساعات الماضية، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه وخورفكان في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المقرر أن يخضع الحارس إلى جراحة خلال الأسابيع المقبلة، ثم ينال فترة من العلاج والتأهيل تتجاوز 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مع «فرسان دبي». وكان ماجد، لعب دوراً مهماً في حسم شباب الأهلي لدرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، ويعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، وغيابه حتى نهاية الموسم، يعني دخول إدارة النادي في سباق مع الزمن لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل إغلاق باب القيد الصيفي يوم 21 سبتمبر الجاري.

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