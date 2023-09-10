11 هدفاً في انطلاقة دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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شهدت مباريات الجولة الافتتاحية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» تسجيل 11 هدفاً خلال 4 مباريات انتهت ثلاث منها على وقع الفوز، فيما كان التعادل حاضراً في لقاء الجزيرة الحمراء وضيفه الظفرة.

وضرب العربي بقوة بفوزه العريض على غلف يونايتد 3 ـ 0، سجل الأهداف كل من اديلسون جونيور وحمد محمد وخالد الشيباني ليحصد ممثل إمارة أم القيوين العلامة الكاملة.

وتغلب الحمرية على غلف إف سي 3 - 1 ، سجل الثلاثية كل من السوري مارديك مارديكيان «هدفين» ومحمد عيد، وأحرز هدف «غلف»عبد الرحمن مبارك ،وعاد العروبة بفوز مهم من ملعب دبا الحصن بنتيجة 2 - 0، سجل الهدفين ايريك دانيال والحساني تامبورا.

وتعادل الظفرة ومضيفه الجزيرة الحمراء 1 - 1، وأدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 86 عبر برايان فينو جيلو وكان الظفرة تقدم بهدف بنيك افوبي في الدقيقة الدقيقة 17. وتستكمل اليوم مباريات الجولة بأربع مباريات حيث يلتقي الرمس مع الذيد، ومسافي مع التعاون، والفجيرة مع سيتي، ومصفوت مع يونايتد

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