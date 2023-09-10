«بلاسيوس وجوناتاس» يظهران مع العين بعد غياب

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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بعد أن أثار غيابهما خلال الفترة الأخيرة في عهد المدرب الهولندي ألفريد شرودر الكثير من علامات الاستفهام، عاد ثنائي العين البرازيلي ماتياس بلاسيوس، وجوناتاس دي سانتوس، ليظهرا بقوة ويقودا الفريق البنفسجي للفوز على المحرق البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف في التجربة الودية أول من أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد، في إطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، إذ سجل بلاسيوس هدفين وجوناتاس هدف.

تساؤلات

وتساءلت جماهير العين عن سر غياب الثنائي عن مباريات الفريق هذا الموسم برغم ظهورهما القوي في الموسم السابق، ووضعت المدرب شرودر في دائرة الاتهام بإبعادهما عن الفريق، وطالبت بضرورة عودتهما لمتابعة تألقهما مع الفريق، في الوقت الذي أرجع فيه المدرب الهولندي غيابهما للإصابة، وأكد أن اللاعبين سيعودان بعد اكتمال جهوزيتهما البدنية وهو ما حدث بالفعل، حيث شارك اللاعبان في التجربة الودية أمام المحرق أول من أمس.

تجربة

وخاض العين 7 مباريات تجريبية في إطار استعداده لهذا الموسم فاز بها جميعاً وسجل 31 هدفاً منها 20 هدفاً أحرزها في شباك فريقين فقط هما كوتيلاس، وديبورتيفو مورسيا الإسبانيين بواقع 10 أهداف في شباك كل فريق منهما بينما سجل بقية الأهداف الـ 11 في شباك كل من راسينغ، وانترسيتي الإسبانيين، والخالدية والمحرق البحرينيين، وخورفكان.

استعداد

ويستعد العين لمباراته الرابعة في الموسم أمام البطائح ضمن إياب الدور الأول لمسابقة كأس مصرف أبوظبي إسلامي، حيث أصبح قريباً من التأهل للمرحلة التالية من المسابقة بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج ملعبه بخمسة أهداف نظيفة، كما أحرز العلامة الكاملة بفوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع لمتابعة نتائجه القوية في جميع مسابقات هذا الموسم.

يذكر أن العين سيغادر عقب مباراته مع البطائح في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلى طشقند لمواجهة بختاكور الأوزبكي والمقررة الثلاثاء 19 سبتمبر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ظهور

على جانب أخر، يتطلع الجناح الروماني عمير أتزيلي للظهور مع العين بأفضل صورة والحصول معه على البطولات والألقاب داخلياً وخارجياً، وهو ما أفصح عنه في تصريحات أكد خلالها أنه يأمل في مساعدة الفريق على تحقيق تطلعات جماهيره وأهداف الفريق وأهمها استعادة كأس أبطال آسيا، وأشار إلى إنه يدرك حجم التحديات الكبيرة التي تنتظره مع الفريق الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وطموحة لا ترضى بغير الألقاب والبطولات على المستويين الداخلي والخارجي، وهو يثق في مقدراته وفي كامل جاهزيته وشغفه لخوض التحدي في تجربته الجديدة.

وعدووعد أتزيلي بمضاعفة جهوده خلال التدريبات والمباريات الرسمية لتقديم نفسه بصورة مثالية ترضي التطلعات، وأوضح أنه يملك الكثير ليقدمه للعين لافتاً إلى أن الفريق يملك كل المقومات التي تعينه على حصد البطولات، فهو يتمتع بدعم كبير من قادته، ومساندة قوية من جماهيره ويضم في صفوفه لاعبين متميزين كما أنه يتمتع بمناخ مثالي يجلب العطاء للاعبين ولا ينقصه شيء للحصول على الألقاب.

دوري قوي

وأكد أتزيلي أن دوري أدنوك للمحترفين قوي ويضم قائمة متميزة من الفرق القوية التي تضم في صفوفها لاعبين أقوياء من مختلف قارات العالم بالإضافة لأسماء كبيرة من المدربين، وأشار إلى أنه وجد مناخاً مثالياً في مدينة العين وهو سعيد بالإقامة فيها ما يحفزه على العطاء،كما يشعر بالحماس والشغف للظهور بأفضل صورة تتناسب مع ثقة المسؤولين في النادي وجماهيره به.

وشارك أتزيلي مع العين في 3 مباريات بمعدل دقائق لعب 239 دقيقة منها مباراتان في الدوري ومباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو يتمتع بمقدرات فنية وبدنية جيدة، ويملك نزعة هجومية وحساً تهديفياً عالياً وتسديدات قوية من مختلف المسافات والاتجاهات وتأمل جماهير العين في أن يساعد اللاعب الفريق في الحصول على النتائج المأمولة خصوصاً في دوري أبطال آسيا والذي يعتبر الهدف الأهم لـ «الزعيم».

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