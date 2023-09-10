سفراء «دورينا» يتألقون في «أيام فيفا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تألق سفراء دوري أدنوك للمحترفين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية «أيام الفيفا»، وذلك بعدما تم استدعاؤهم لخوض عدد من المباريات الرسمية والودية، التي تشهدها مختلف أرجاء العالم، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولات قارية أو مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أو حتى مواجهات ودية ضمن التحضيرات لبطولات وتصفيات مقبلة.

وتضم قائمة سفراء الدوري الإماراتي للمحترفين كلاً من الألباني تاولانت سيفري لاعب بني ياس، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة، والتونسي نادر الغندري، والبحريني علي مدن، والكونغولي برستيج لاعبي عجمان، والإيراني أحمد نور الله لاعب الوحدة، والأوزبكي عزيز غانييف لاعب شباب الأهلي، والباراغواني أليخاندرو روميرو كاكو لاعب العين، والكوري الجنوبي بارك يونغ لاعب العين، والكويتي شبيب الخالدي لاعب حتا.

شبيب ومدن

تواجه شبيب الخالدي وعلي مدن وجهاً لوجه على ملعب استاد ضباط شرطة دبي، الخميس الماضي، في المواجهة الودية بين منتخبي الكويت والبحرين، وحسمها «الأزرق» الكويتي لمصلحته بنتيجة 3-1، وشارك اللاعبان ضمن تشكيلة بداية المباراة، وتألق فيها بشكل لافت الخالدي، لاعب حتا، ونجح في تسجيل هدفين لمنتخب بلاده في الدقيقتين 56 و65 من عمر المباراة التي لم تذع تلفزيونياً.

كاكو ويونغ

تعادل منتخبا باراغواي وبيرو سلبياً في أولى مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولم يشارك كاكو لاعب العين مع منتخب باراغواي، والذي لديه مباراة أخرى في التصفيات نفسها، الأربعاء المقبل، أمام منتخب فنزويلا، وتحتل باراغواي المركز السادس في جدول ترتيب التصفيات برصيد نقطة واحدة، بينما لعب زميله في نادي العين، الكوري الجنوبي بارك يونغ لمدة 84 دقيقة مع منتخب بلاده أمام ويلز، في مواجهة ودية انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، ولدى كوريا مواجهة ودية ثانية مهمة بعد غدٍ الثلاثاء، أمام المنتخب السعودي.

الغندري وبرستيج

لم يشارك التونسي نادر الغندري، لاعب عجمان، في فوز منتخب بلاده على منتخب بوتسوانا بنتيجة 3-0، وحسم بطاقة التأهل عن المركز الأول للمجموعة العاشرة من التصفيات الأفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، وتشهد التصفيات نفسها مواجهة منتخب الكونغو الذي يضم لاعب عجمان برستيج مبونغو، لنظيره منتخب غامبيا، اليوم الأحد، ولدى الكونغو فرصة للتأهل إلى النهائيات مع احتلالها المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في المجموعة السابعة.

سيفري وبيانتش

يشارك الألباني تاولانت سيفري، والبوسني ميراليم بيانيتش مع منتخبي بلديهما في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، ولعب سيفري، لاعب بني ياس، لمدة 84 دقيقة مع منتخب بلاده أمام منتخب التشيك، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، ضمن المجموعة الخامسة، وتلعب ألبانيا أمام هولندا، اليوم الأحد، وتحتل ألبانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن التشيك متصدرة المجموعة.

تصفيات

وضمن التصفيات نفسها، لعب بيانيتش، لاعب الشارقة، 77 دقيقة مع منتخب البوسنة والهرسك عندما فاز على منتخب ليشتنشتاين بنتيجة 2-1، ضمن تصفيات المجموعة العاشرة، التي تشهد، اليوم الأحد، مواجهة منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، ويحتل منتخب بيانيتش المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 9 نقاط عن المنتخب البرتغالي في الصدارة.

غانييف ونور الله

شارك الإيراني أحمد نور الله، لاعب الوحدة، لمدة 17 دقيقة فقط مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي حقق فيها الفوز على منتخب بلغاريا، بينما يلتقي منتخبا أوزبكستان والولايات المتحدة الأمريكية ودياً، اليوم الأحد، ويتوقع أن يشارك الأوزبكي عزيز غانييف، لاعب شباب الأهلي، في تلك المباراة، كونه أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب أوزبكستان.

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