محمد ربيع: «لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أظهر المغربي محمد ربيع «21 عاماً» مدافع الجزيرة، حماساً كبيراً لمواصلة مشواره مع فريقه في الموسم الحالي بعد العودة من جديد إلى صفوفه وانتهاء فترة إعارته إلى اتحاد كلباء الموسم الماضي، وعلق مؤكداً بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت»، في إشارة إلى حرصه على الاجتهاد ورغبته في العودة من جديد إلى التألق، وسط ترحيب وتفاعل من زملائه اللاعبين بقيادة خليفة الحمادي وكوليبالي والحارثي.

وشارك محمد ربيع بشعار اتحاد كلباء الموسم الماضي في مباراة واحدة بالدوري أمام الشارقة بالجولة 11 وتعرض خلالها للطرد بالبطاقة الحمراء بعد 24 دقيقة من عمر اللقاء الذي كان «النمور» قد خسر نتيجته برباعية نظيفة، بجانب مشاركته في مباراتين مع الرديف قبل مباراة الدوري، وغاب بعدها عن التدريبات دون إذن، حسب إدارة اتحاد كلباء، التي أكدت اتخاذ إجراءات رسمية ضده في ذلك الوقت.

عودة

وبعد فترة من الاختفاء ظهر محمد ربيع في المغرب، ونشر صورة له بشعار نادي الوداد الذي لعب ضمن صفوفه في المراحل السنية المختلفة، وذلك في إشارة إلى عودته لناديه الأسبق وسط ترحيب من جماهير النادي في خطوة لم تكتمل.

مشوار

وعاد المدافع الشاب إلى «فخر أبوظبي» لمواصلة مشواره مع الفريق الذي يرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، بدأ في موسم 2019 - 2020 بمشاركته في 4 مباريات بالدوري، لكنه أثبت وجوده بعدها ولعب ضمن عناصر التشكيل الأساسي وكان أحد العناصر التي ساهمت في تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري موسم 2020 - 2021.

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