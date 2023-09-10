مكاسب عدة لشباب الأهلي من ودية عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شارك 16 لاعباً في قيادة شباب الأهلي للفوز على ضيفه عجمان بهدف وحيد، مساء أول من أمس، في المواجهة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد راشد بدبي، استعداداً للاستحقاقات المحلية المقبلة، وستكون تلك المباراة هي الودية الوحيدة لشباب الأهلي خلال فترة التوقف الحالية، بعدما تم إلغاء المباراة الودية الثانية التي كانت مقررة الجمعة المقبل، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي يجريها الفريق.

وسمح الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بمشاركة أكبر عدد من اللاعبين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين وليد عباس، ويحيى الغساني، ومحمد جمعة عيد «بيليه»، عن صفوف الفريق لوجودهم مع المنتخب الوطني الأول في معسكره الحالي في كرواتيا، ومعهم الأوزبكي عزيز غانييف الموجود مع منتخب بلاده خلال أيام «فيفا».

مواجهة

وبدأ ماركو نيكوليتش مواجهة عجمان الودية بتشكيلة ضمت حسن حمزة في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع يوسف جابر، وبوغدان، ورينان، وسعيد سليمان، وفي الوسط طارق أحمد، وعبدالله النقبي، وكارتابيا، ولوكا، وفي الهجوم إيغور جيسوس، ومؤنس دبور.

وبعد أن أنهى «فرسان دبي» الشوط الأول بهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، عن طريق مؤنس دبور، قام المدرب الصربي بإجراء 5 تبديلات في الشوط الثاني، تضمنت بالترتيب خروج سعيد سليمان، وإيغور، وطارق أحمد، ويوسف جابر، وعبدالله النقبي، ونزول أحمد جميل، ومايتوس، وعيد خميس، وعبدالعزيز هيكل، ومروان الوطني.

غياب

وشهدت المواجهة الودية إكمال الأرجنتيني كارتابيا 90 دقيقة للمرة الأولى هذا الموسم، بعد الغياب عن أول 3 مواجهات أمام الوحدات الأردني والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا، وعجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وشارك لمدة 28 دقيقة أمام خورفكان في الجولة الثانية للدوري، ليؤكد اللاعب جاهزيته للمشاركة مع شباب الأهلي في باقي مواجهات هذا الموسم.

راحة

يذكر أن شباب الأهلي لديه فترة طويلة من الراحة من دون خوض مباريات رسمية، بعدما جنبته لائحة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومعه الشارقة، خوض الدور الأول للبطولة، وستكون المباراة الرسمية الأولى للفريق أمام مضيفه البطائح 24 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ما يعني أن الفريق حصل على 28 يوماً من دون مباريات رسمية، بعدما حقق الفوز على ضيفه خورفكان بنتيجة 2 - 1، على ملعب استاد راشد 27 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الثانية للدوري.

فرصة

وتمنح تلك الفترة الطويلة الجهاز الفني لشباب الأهلي فرصة ذهبية للمزيد من التجهيز الجيد للاعبين، ولذا خاض الفريق مواجهة ودية أولى أمام عجمان، وسيتم التركيز على تطبيق اللاعبين لطريقة اللعب المطلوبة من خلال تدريبات يومية يجريها الفريق، بعد إلغاء الودية الثانية التي كانت مقررة 15 سبتمبر الجاري، لصعوبة العثور على فريق منافس قوي في ظل انشغال أغلب أندية الدولة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري الدرجة الأولى.

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