10 أهداف تدشن انطلاقة دوري الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهدت مباريات الجولة " الافتتاحية " من دوري الدرجة الأولى تسجيل 10 أهداف خلال أربع مباريات انتهت ثلاث منها على وقع الفوز فيما كان التعادل حاضراً في لقاء الجزيرة الحمراء وضيفه الظفرة .

وضرب العربي بقوة بعد فوزه العريض على غلف يونايتد بنتيجة 3/0 جاءت عن طريق كل من اديلسون جونيور وحمد محمد وخالد الشيباني ليحصد ممثل إمارة أم القيوين العلامة الكاملة، وبذات النتيجة " 3-0 " حقق الحمرية الانتصار على غلف إف سي عن طريق مارديك مارديكيان " هدفين " وهدف لمحمد عيد ، وعاد العروبة بفوز مهم من ملعب دبا الحصن بعد الفوز بنتيجة 2/0 عن طريق ايريك دانيال والحساني تامبورا، ووقع الظفرة في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام مضيفه الجزيرة الحمراء الذي أدرك التعادل في آخر أنفاس اللقاء عبر اللاعب برايان فينو جيلو " دق 86 " ليرد على هدف لاعب الظفرة بنيك افوبي والذي دون أول أهداف الموسم لفارس الظفرة في الدقيقة 17 لكنه لم يكن كافياً لتحقيق الفوز على الجزيرة الحمراء .

وتقام الأحد 4 مواجهات تجمع الرمس والذيد ، الفجيرة وسيتي ، مصفوت ويونايتد ، مسافي والتعاون .

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