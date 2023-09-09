انطلاقة قوية لبطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في «شباب الأهلي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، صدارة اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو، التي انطلقت أمس، في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من فئتي البراعم والشباب، من الفئة السنية (4 – 17 عاماً)،فيما حل الجزيرة في مركز الوصيف، وبالمز الرياضية «تيم 777» في المركز الثالث، وشارك في تتويج الفائزين يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط أجواء مميزة من التشجيع الحماسي.

وتقام اليوم منافسات فئتي الهواة والأساتذة، بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وأعرب محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن إعجابه بالأداء المتطور للمشاركين، لا سيما من الفئات السنية الأصغر، مثنياً على روح الانتصار التي برزت بوضوح في منافسات اليوم الأول.

وأشار إلى أن البطولة تسلّط الضوء على أبطال المستقبل، وقال: يظهر اللاعبون تقدماً مستمراً على صعيد المستوى الفني من بطولة إلى أخرى، بفضل المشاركات المتتالية في مثل هذه البطولات القوية، التي توفر فرص الاحتكاك والتجارب التنافسية مع مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة المحلية والدولية.

وأشاد الظاهري بالدور المحوري الذي تلعبه العائلات في تشجيع أبنائها على احتراف الجوجيتسو، انطلاقاً من وعيها المتنامي بأهمية اللعبة، ودورها في إعداد الأجيال القوية والقادرة على تجاوز التحديات، بجانب الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتحاد للممارسين ومحبي الرياضة، والتي تساعدهم على بدء مشوارهم الرياضي، وتمكنهم من تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية.

استراتيجية

ولفت الظاهري إلى أن التركيز على الفئات السنية الأصغر، يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية الاتحاد، بهدف الحفاظ على تطور الرياضة، وتسليط الضوء على المواهب التي تعد حجر الزاوية لمستقبل الجوجيتسو في الدولة.

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