دوري «الهواة» يدشن سباق التأهل إلى «المحترفين» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدب الحياة في ملاعب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة) اليوم، بالموسم الجديد 2023 - 2024، ويشارك في المنافسات 17 فريقاً، تتنافس على بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ويشهد الدوري 34 جولة بواقع 272 مباراة، وفي الوقت الذي يقود 10 مدربين مواطنين 10 أندية بدوري الدرجة الأولى يوجد 3 أندية لم تكشف عن أجهزتها الفنية وهي: غلف اف سي، والثنائي القادم من دوري الدرجة الثانية غلف يونايتد ويونايتد اف سي.

وتبدأ الرحلة بالجولة الأولى وتتضمن 8 مواجهات ساخنة ومثيرة اليوم وغداً، ويبدأ الظفرة الهابط من دوري المحترفين مشواره بلقاء مضيفه الجزيرة الحمراء، في الخامسة و40 دقيقة، ويحل العروبة ضيفاً على دبا الحصن في التوقيت نفسه في قمة الجولة، وتقام مباراتان في الخامسة و45 دقيقة، يستضيف العربي فريق غلف يونايتد، ويستقبل الحمرية، فريق غلف أف سي. وتقام 4 مباريات غداً، ويلتقي الرمس مع الذيد، ومسافي مع التعاون، والفجيرة مع سيتي، ومصفوت مع يونايتد. فيما يخضع دبا الفجيرة للراحة.

منافسة قوية

وتلقي «البيان» الضوء على أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على الصعود، وذلك من واقع إعداد الأندية، ويتصدر فريق دبا الفجيرة قائمة الترشيحات، خصوصاً وأنه يعد الأكثر استقراراً على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب المدرب حسن العبدولي الذي قدم موسماً جيداً مع «النواخذة» وكان في طريقه لقيادة الفريق للبقاء مع «المحترفين»، بالإضافة إلى تدعيم الفريق لصفوفه بأبرز لاعبي الدوري ومنهم الثلاثي العماني محمد المربوعي هداف دبا الحصن السابق وفارس الجابري هداف العربي وسعيد عبيد نجم وهداف العروبة.

أما المرشح الثاني الأوفر حظاً في المنافسة فهو الظفرة، فالفريق الذي قضى أكثر من 10 مواسم في دوري «المحترفين» من دون هبوط منذ صعوده وتعد حظوظه كبيرة بعد أن دعم صفوفه بصفقات جديدة متسلحاً بخبرة لاعبي دوري «الهواة» إلى جانب الاستعانة بالدكتور عبدالله مسفر الذي قاد حتا للعودة من جديد لدوري المحترفين.

وتتضمن قائمة الترشيحات فريقا دبا الحصن والعروبة، وقدم «الحصن» مستويات جيدة، في الموسم الماضي ولكن مشكلته هي التراجع في الأمتار الأخيرة، وتضم القائمة رباعي رأس الخيمة، بعد استعانة الجزيرة الحمراء بالمدرب عيد باروت وتعاقد الرمس مع المدرب معتز عبدالله فضلاً عن تجديد التعاون لعقده مع بدر طبيب ومسافي مع المغربي إبراهيم بفود.

أداء لافت

وينتظر أن يلعب مصفوت دور الحصان الأسود في الدوري، من واقع الأداء اللافت للفريق خلال الموسم الماضي واحتلاله للمركز الرابع، وأعادت إدارة مصفوت المدرب المواطن عبدالغني المهري من جديد.

أسماء

تتميز النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى بوجود أسماء من اللاعبين كبار السن إلى جانب لاعبين كانوا تحت أضواء المحترفين وتحولوا لدوري «الهواة» على رأسهم يعقوب الحوسني، ياسر الجنيبي لاحج حبوش، سعيد المسماري «الظفرة»، محمد الرويحي وعامر عمر «دبا الفجيرة» والثنائي فيصل الخديم «العربي» ومعتصم ياسين «التعاون»، كما ضم العروبة كلاً من هم: محمد خلفان قادماً من فريق حتا، ومهند خميس قادماً من النصر، فضلاً عن ضمه للسنغالي محمد ديوب ونجم وهداف فريق غلف اف سي، وانتقل عدنان بيشو لمصفوت.

أرقام

18 تصدّر الظفرة قائمة أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو الصيفي على مستوى «المحترفين» و«الهواة» بعدد 18 صفقة، دعماً لصفوف الفريق.

03 طالبت أندية الدرجة الأولى بثلاثة أمور مهمة تتعلق بالنقل التلفزيوني، وتعيين حكام أصحاب خبرة للمباريات الحساسة والمصيرية، بجانب استخدام تقنية الفيديو «VAR» في بعض المباريات.

30 يحق لكل نادٍ في دوري الدرجة الأولى تسجيل 30 لاعباً من فئة مواطني الدولة، وحملة جوازات الدولة، وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2003 أو قبل ذلك، وقيد أربعة لاعبين أجانب كحد أقصى في قائمة كل نادٍ، شريطة أن يكون لاعبان دون 23 عاماً (مواليد 2000 فما فوق).

06 يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة على ستة لاعبين من الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز