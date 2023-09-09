«العمومية» تعتمد الإدارة الجديدة لاتحاد الكرة برئاسة حمدان بن مبارك

المصدر: أبوظبي - العوضي النمر

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اعتمدت الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، أمس، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الممتدة حتى عام 2027، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعضوية عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين نائباً أول للرئيس، والأعضاء هشام الزرعوني، وحمد المزروعي، وعمر المهيري، ويحيى المطروشي، وفهد الحوسني، وأمل بو شلاخ، وأحمد المهبوبي، وإبراهيم النمر، بجانب الأعضاء المعينين من قبل الرئيس، وهم: عبيد الشامسي، وعبدالمحسن الدوسري، وخلفان بلهول.

تهنئة

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لانتخابه رئيساً للاتحاد، وقال: «إن معالي الشيخ حمدان بن مبارك شخصية قيادية وصاحب خطط طموحة وإنجازات نوعية»، متمنياً له التوفيق والمضي قدماً في مسيرة تطوير اللعبة ،وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي التهنئة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، معرباً عن فخره بالمجلس الذي يجمع بين الخبرات الإدارية والكوادر الرياضية والطاقات الجديدة الساعية لتحقيق مزيد من الإنجازات.

مشاورات

وعلمت «البيان» أن مشاورات تتم حالياً بين الأعضاء للاتفاق على موعد الاجتماع الأول للمجلس الجديد، خلال الأسبوع المقبل، ويتم خلاله اختيار نائب ثانٍ لرئيس مجلس الإدارة، والمرشح للمنصب عبيد الشامسي، بحكم خبرته؛ حيث تولى المنصب نفسه خلال فترة رئاسة يوسف السركال للاتحاد، كما سيتم توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، ويوجد توجه بدمج بعض اللجان وإلغاء بعضها، مع الاستعانة بشخصيات من أصحاب الخبرة من خارج مجلس الإدارة لتولي رئاسة بعض اللجان، وسيقوم مجلس الإدارة بوضع خريطة طريق جديدة للارتقاء بكرة الإمارات.

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية عقدت أمس في فندق «إرث» في أبوظبي بحضور ممثلين عن 28 نادياً الذين صوتوا للقائمة الانتخابية، بينما غاب ممثلو ثلاثة أندية، وحضر «العمومية» مسؤولو اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية وممثلو الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.

وفي لمسة وفاء تم عرض مادة فيلمية تضمنت صور وأسماء الشخصيات التي تولت رئاسة اتحاد الكرة منذ التأسيس، وتم عرض فيديو لمسيرة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد.

ونقل عبدالله الجنيبي في كلمته تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، كما وحه الشكر لأعضاء «العمومية» على ثقتهم الكبيرة بالمجلس الجديد، وأشاد بجهود القائمين على «العمومية». وقدم الجنيبي الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وقال: هذا الدعم محفز كبير يدفعنا للعطاء لتطوير كرة الإمارات.

وأضاف: تكاتف الجميع يخلق بيئة مناسبة للتطوير، تدفع الكرة الإماراتية للأمام، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الإنجازات.وشكر الجنيبي إدارات الأندية والشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على تعاونهم الدائم .

وكان محمد بن هزام، الأمين العام للاتحاد، قام بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وتم اعتماد 3 أعضاء لمراجعة المحضر، هم: سالم الكتبي (نادي الذيد)، وعلي العبدولي (العروبة)، وخالد الهنائي (الوحدة). وتمنى بن هزام التوفيق للمجلس الجديد خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد العديد من المشاركات الخارجية للمنتخبات ،فيما استعرض المستشار سالم بهيان العامري، رئيس لجنة انتخابات اتحاد الكرة، خطوات إنجاح العملية الانتخابية.

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