موسيماني: الوحدة استعاد جزءاً كبيراً من الثقة بعد الديربي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ثقته بأنه يسير في الطريق الصحيح مع العنابي، وأن الفريق استعاد توازنه بفوزه في الديربي على الجزيرة ثم الإمارات عقب البداية غير المعتادة والمتوقعة بالنسبة له بالخسارة من البطائح في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، كاشفاً أنها المرة الأولى التي يخسر فيها أول مباراة في الدوري مع الفرق التي دربها خلال مسيرته، مشيراً إلى أن الفوز بالديربي على حساب الجزيرة أعاد جزءاً كبيراً من الثقة للوحدة.

وقال موسيماني في تصريحات لوسائل إعلام جنوب إفريقية خلال تواجده في بلاده في إجازة قصيرة:«لم نبدأ الموسم المحلي بشكل جيد، وخسرنا المباراة الأولى في الدوري، وبدأت بعدها في التساؤل ما الذي حدث؟».

وأضاف:«لم أخسر مطلقاً أول مباراة لي في الدوري المحلي مع أي فريق توليت مسؤوليته، سواء في الأهلي المصري أو الأهلي السعودي أو صنداونز، لقد كانت الخسارة مع الوحدة في أول مباراة بالدوري الإماراتي مفاجأة بالنسبة لي، ولكن هذا الأمر جزء من كرة القدم».

مشوار

وبدأ موسيماني مشواره مع الوحدة بالمشاركة في البطولة العربية، ونجح في تحقيق الفوز على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة 2 - 1، والخسارة من الرجاء المغربي 0 - 1، حيث تمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام الشباب السعودي، بينما على المستوى المحلي خسر من البطائح على ملعبه 1 - 2 قبل الفوز على الجزيرة بنفس النتيجة في الجولة الثانية، ثم الفوز على الإمارات بثلاثية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال موسيماني:«لم يكن هناك طريقة أفضل للعودة من الفوز بالديربي على حساب الجزيرة، وهو واحد من أكبر الفرق في الإمارات، وناد كبير يملك أسماء ذوي جودة عالية خاصة الأجانب، ومدرب كبير هو الهولندي فرانك دي بور».

وأشار موسيماني إلى أن كرة القدم في الإمارات تختلف قليلاً عن الكرة السعودية، موضحاً:«في السعودية قدت أهلي جدة في الدرجة الأولى، والآن أنا مع الوحدة في دوري المحترفين، وهنا لدينا لاعبون ممتازون فعلى سبيل المثال لدينا آلان ماركيز في خط الوسط وهو القادم من إيفرتون الإنجليزي، وإنييستا في نادي الإمارات رغم أنه تقدم في العمر ولكن يملك الجودة وكان من الجيد اللعب ضده»، مضيفاً:«لدينا فرصة الحصول على لاعبين بمستوى عال.. وبالتأكيد الموسم الحالي مختلف.. بعد الصفقات الكبيرة والتوقعات المرتفعة».

وأردف:«ما زلنا على الطريق لاستعادة أقدامنا، والوقت لا يزال مبكراً فقد مرت جولتان فقط، ولكننا اكتسبنا الكثير من الثقة بعد الفوز على الجزيرة».

نفي

وعن حقيقة الأنباء التي ربطت الوحدة بلاعب فريقه السابق ماميلودي صنداونز، الأوروغوياني غاستون سيرينو، أكد موسيماني أن ما تردد حول رغبة الوحدة في ضم اللاعب غير صحيح على الإطلاق، والنادي لم يحاول شراء اللاعب الذي تدرب تحت قيادته عندما كان مدرباً للفريق الجنوب إفريقي.

وقال:«لم أكن أريد التحدث عن سيرينو لأن هذا الأمر يزعجني كثيراً، كانت هناك الكثير من الشائعات، ولكن هل نادي صنداونز مستعد لبيع سيرينو؟ لا أعرف لأني أعتقد أن النادي لا يحتاج إلى المال».

وأضاف:«عندما كنت أدرب الأهلي رغبت بالفعل في التعاقد مع سيرينو وكنا قريبين من ضمه ولكن الجميع يعلم ما حدث بعدها، تواصلنا مع النادي ولكننا لم نحصل على السعر المطلوب، ولذلك لا يمكن شراء لاعب إذا لم يكن له سعر». وتابع:«أي لاعب له سعر بكل تأكيد، كيليان مبابي سعره مثلاً 200 مليون دولار ولكن سيرينو لم نعرف ثمنه».

واختتم موسيماني تصريحاته قائلاً:«لا أريد تكرار نفس الموقف الذي نصحت فيه الأهلي بضرورة ضم سيرينو، في الوقت الحالي لا توجد مباحثات من الوحدة لضم اللاعب، وما تردد عن ذلك غير صحيح، وإذا كان صنداونز يريد التخلص من اللاعب فلا ينبغي استخدام اسمي في هذا الأمر».

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