هادف سيف: مستوى «الصقور» مبشر بموسم حافل

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد هادف سيف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، أن مستوى «الصقور» في الجولتين الأولى والثانية من الدوري مبشر بموسم حافل، وأنهم على ثقة أن اللاعبين قادرون على تحقيق الأهداف المرسومة وإسعاد جماهير النادي الموسم الحالي.

وقال سيف في حديث مع «البيان» إن الفريق قدم مستوى جيداً أمام الوصل في الجولة الأولى رغم خسارته بهدف، مشيراً إلى قوة المنافس ولعبه للفوز بلقب البطولة وأداء المباراة على ملعبه، وأضاف: في الجولة الثانية تعادلنا مع عجمان في سيناريو غريب، تأخرنا بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم نجحنا في التقدم بأربعة أهداف، هذا دليل على أن الفريق يمتلك الكثير ولاعبوه يتمتعون بالإصرار والعزيمة، لكن عجمان والذي يعتبر من الفرق المميزة في المنافسة خطف التعادل في الثواني الأخيرة.

وأشار هادف سيف إلى أن الفريق مع تقدم الجولات بإمكانه الظهور بمستوى أفضل وتحقيق الانتصارات، ذاكراً أن قائمته شهدت تعديلات شاملة بعد انتقاله من «الهواة» إلى «المحترفين»، مبيناً أن هذه التعديلات تتطلب الصبر للمزيد من الانسجام والتأقلم والدخول بشكل أفضل في أجواء المباريات التنافسية.

تأثير الجمهور

وراهن مدير «الصقور» على دعم الجمهور وتأثيره على الفريق في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه الجمهور في مباراة عجمان، مؤكداً أن تشجيعه كان مؤثراً 200 % على اللاعبين وكان سبباً في عودتهم للقاء وتقدمهم على المنافس بعد التأخر بثلاثة أهداف، وأضاف: من يجد دعماً معنوياً من المدرجات يمتلك أفضل لاعب في الملعب قادراً على تغيير مجريات اللعب والنتائج، ونحن على ثقة بأن محبي نادي الإمارات وكل جماهير رأس الخيمة لن تتوانى في مواصلة الدعم.

وعن تأثير التعديل في الجهاز الفني بإعفاء محمد الجالبوت وتعيين الإسباني لويس قال هادف سيف: المدرب محمد الجالبوت قدم عملاً كبيراً مع الفريق ونجح في إعادته إلى دوري المحترفين، وكان سبباً في البداية الجيدة بالدوري ولكن التغيير يحدث كثيراً في الأجهزة الفنية، لتحقيق بعض الأهداف، وبما أننا في بداية الموسم فإن المدرب الجديد لديه الوقت الكافي لدراسة الفريق والمنافسين والنجاح في مهمته.

لاعب قائد

امتدح هادف سيف جهود الإسباني إنييستا وقال إنه يعتبر مكسباً كبيراً للصقور، ذاكراً أنه لاعب صاحب أخلاق عالية وقدراته الكروية معروفة للجميع ولا تحتاج إلى شهادة أحد، وأضاف: إنييستا ليس مجرد لاعب، إنه مدرب داخل الملعب وقائد حقيقي، والجميع يستفيد من خبرته العالمية حتى خارج الملعب، ونتوقع منه الكثير خلال هذا الموسم.

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