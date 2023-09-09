5 لاعبين في سباق على رقم تاريخي جديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ينفرد إسماعيل مطر قائد الوحدة بصدارة لاعبي الإمارات الموسم الحالي، في قائمة الأكثر خوضاً للمباريات على الصعيدين المحلي والدولي في مسيرته الرياضية الكبيرة، بواقع 711 مباراة، وينتظر أن يكون الموسم الحالي تاريخياً لقائد المنتخب السابق، مع إشارة «سمعة» إلى احتمال أن يكون الأخير في مشواره لاعباً، فيما يطارده وليد عباس مدافع شباب الأهلي، بالمشاركة في 575 مباراة، في الوقت الذي يستعد عباس للعديد من الاستحقاقات الدولية المهمة مع المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة، إلى جانب مشاركات «العنابي» و«فرسان دبي» في مختلف المسابقات المحلية.

ويقف قريباً من مطر وعباس كل من المهاجم علي مبخوت، وحارس المرمى علي خصيف، لاعبي الجزيرة، ويوسف جابر مدافع شباب الأهلي، وكل منهما لديه الفرصة لزيادة رصيده من المباريات هذا الموسم، إذا نجح في قيادة فريقه إلى الوصول إلى أبعد مدى في بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب حجز المشاركة في مباريات فريقه في دوري أدنوك للمحترفين، الذي يمتد إلى 26 مباراة، مع العلم أن أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني، خاض 724 مباراة دولية ومحلية.

إسماعيل مطر

تمتد مسيرة إسماعيل مطر مع الفريق الأول لـ«العنابي» منذ العام 2001، وشارك فيها في 711 مباراة، ومنها 38 مباراة في دوري أبطال آسيا، و387 مباراة في الدوري في زمن الهواية، ثم في زمان الاحتراف منذ موسم 2008 - 2009، وتمت إعارته إلى نادي السد القطري في 2009، ليلعب معه مباراتين في الكأس، كما لعب مطر (40 عاماً)، 136 مباراة دولية بداية من 2003، حينما انضم إلى منتخب الشباب، وسجل 135 هدفاً محلياً ودولياً، وشارك منتخبنا الوطني الأول في الفوز بكأس الخليج في 2007 و2023.

وليد عباس

لا يزال وليد عباس، على الرغم من بلوغه 38 عاماً، واحداً من أبرز لاعبي الدفاع في الدولة، وخاض 575 مباراة دولية ومحلية في مسيرته التي بدأت مع نادي الشباب في 2002، وانتقاله إلى الأهلي في 2013، واستمراره حتى الآن مع شباب الأهلي، الذي ظهر كياناً جديداً بعد دمج ناديي الشباب والأهلي ومعهما دبي في 2017، ووجوده في صفوف المنتخب الوطني الأول منذ 2008، ويستعد عباس مع «الأبيض» في معسكر كرواتيا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في 2026، وكأس آسيا في قطر، والمقررة مطلع العام المقبل.

علي مبخوت

نجح علي مبخوت (23 عاماً)، في تحطيم العديد من الأرقام التهديفية التاريخية، ولا يقف بعيداً عن إسماعيل مطر ووليد عباس، في عدد المباريات التي خاضها على مدار سنواته في الملاعب، إذ شارك مبخوت في 518 مباراة دولية ومحلية، منها 54 مباراة دولية وقارية مع الجزيرة، و281 مباراة مع «فخر أبوظبي» منذ انضمامه للفريق الأول في 2008، وينتظر أن تزداد تلك الحصيلة مع مشاركة اللاعب مع «الأبيض»، واستعداداته لخوض تحديات دولية ومحلية جديدة.

يوسف جابر

شارك يوسف جابر في 432 مباراة دولية ومحلية، بعدما تنقل بين ناديي بني ياس وشباب الأهلي، في مسيرته في الملاعب بداية من 2003، حينما ظهر مع بني ياس، ثم انتقل إلى الأهلي (شباب الأهلي) في 2007، وعاد إلى بني ياس بعدها بثلاث سنوات، ويوجد مع شباب الأهلي منذ 2019، في الوقت الذي بدأ فيه مسيرته الدولية في 2007.

علي خصيف

بدأ علي خصيف (36 عاماً)، موسماً جديداً من الدفاع عن عرين الجزيرة والمنتخب الوطني الأول، ولا يقف بعيداً عن مطاردة الرصيد الأكبر من المشاركة في المباريات الدولية والمحلية، وشارك الحارس المخضرم، في 404 مباريات محلية ودولية قبل وبعد تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، ولا يفكر خصيف في الاعتزال قريباً، ما يعني إمكان وصوله إلى رقم تاريخي في عدد المباريات.

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