مشاركات دولية وآسيوية لقضاة الملاعب

المصدر: دبي - البيان

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يُشارك حكم الساحة سلطان عبدالرزاق، والحكمان المساعدان مسعود حسن، وزايد داوود، في دورة محاضري الحكام «فوتورو 3» التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الرياض، في الفترة من 10 إلى 14 الجاري.

ويلتحق حكما الساحة سيف المصعبي، وسهيل الملا لتجمع الدفعة الرابعة لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي، المقرر إقامته من 11 إلى 15 من الشهر ذاته.

وتأتي تلك المشاركات ضمن أولويات لجنة الحكام في اتحاد الكرة بهدف تطوير قدرات حكام كرة القدم من ذوي الخبرات الكبيرة في الملاعب الإماراتية، وإعدادهم ليصبحوا محاضرين، إضافة للعمل على زيادة خبرات حكام كرة القدم الواعدين بالدراسة الأكاديمية على أربع سنوات، والالتحاق بقائمة نخبة الحكام الآسيوية.

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