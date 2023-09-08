كلباء يعمق جراح البطائح في «الصالات»

المصدر: الشارقة-البيان

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عمق اتحاد كلباء جراح مضيفه البطائح، بالهزيمة الثانية في تمهيدي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات لفرق المجموعة الثانية، بالفوز عليه 4-2، وكان البطائح خسر في الجولة الأولى من الحمرية 2-1، تبادل تسجيل أهداف الاتحاد فهد موسى صاحب أول «هاتريك» في الموسم، والهدف الرابع من توقيع عبد الرحمن الهياس، وسجل للبطائح عبد الله الفلاسي الهدفين، وفي المجموعة الأولى، سيطر التعادل السلبي على قمة المنطقة الشرقية، التي جمعت خورفكان مع ضيفه دبا الحصن.

ورغم خسارة البطائح للمرة الثانية، تظل حظوظه قائمة في المنافسة، لأن نظام البطولة يلتقي فيه ثالثا المجموعتين مع صاحبي المركز الثاني في المجموعتين، وفي حال فوز الثوالث يتأهلان إلى المربع الذهبي، ويلتقي الفائزان من مباراتي الثوالث ضد الثواني مع الأول من المجموعتين في نصف النهائي.

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