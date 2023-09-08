راشد بن حميد يهنئ حمدان بن مبارك برئاسة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بخالص التهاني والتبريكات لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، لانتخابه رئيساً لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وقال: «إن معالي الشيخ حمدان بن مبارك شخصية قيادية وصاحب خطط طموحة وإنجازات نوعية»، متمنياً له التوفيق والسداد والمضي قدماً في مسيرة تطوير اللعبة وتحقيق التحسين المنشود.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي التهنئة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والذي ضم أصحاب الخبرة والكفاءات الشابة، معرباً عن فخره بالمجلس الذي يجمع بين الخبرات الإدارية والكوادر الرياضية والطاقات الجديدة الساعية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات وتوثيق الشراكات الفعالة مع كل الاتحادات بما يلقي بظلاله الإيجابية على اللعبة.

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