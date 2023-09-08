عمومية اتحاد الكرة تعتمد مجلس الإدارة الجديد برئاسة حمدان بن مبارك

المصدر: أبوظبي – العوضي النمر- تصوير سيف الكعبي

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أمس، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الممتدة حتى عام 2027، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعضوية عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين نائباً أول للرئيس، والأعضاء هشام الزرعوني، وحمد المزروعي، وعمر المهيري، ويحيى المطروشي، وفهد الحوسني، وأمل بو شلاخ، وأحمد المهبوبي، وإبراهيم النمر، بجانب الأعضاء المعينين من قبل الرئيس، وهم: عبيد سالم الشامسي، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول.

وبدأ الاجتماع بعرض مادة فيلمية تضمنت صور وأسماء الشخصيات التي تولت رئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منذ التأسيس، وفيديو آخر تناول مسيرة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان خلال فترة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، واستعرض بعدها محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد جدول الأعمال والمناداة على الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وتم عرض فيديو توضيحي عن سير العملية الانتخابية، قبل أن يقوم المستشار سالم بن بهيان العامري رئيس لجنة الانتخابات بالإعلان عن أي

مشاورات.

وعلمت «البيان» أن مشاورات تتم حالياً بين الأعضاء من أجل الاتفاق على موعد الاجتماع الأول للمجلس الجديد، خلال الأسبوع المقبل، وسيتم خلاله اختيار نائب ثانٍ لرئيس مجلس الإدارة، والمرشح لتولي المنصب عبيد سالم الشامسي، بحكم خبرته؛ حيث تولى المنصب نفسه خلال فترة رئاسة يوسف السركال للاتحاد، كما سيتم توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، ويوجد توجه بدمج بعض اللجان وإلغاء بعضها، مع الاستعانة ببعض الشخصيات من أصحاب الخبرة من خارج مجلس الإدارة لتولي رئاسة بعض اللجان، وفق التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي، التي اعتمدتها الجمعية العمومية الطارئة.

28 نادياً

وكانت الجمعية العمومية الانتخابية عقدت، صباح أمس، في فندق «إرث» (نادي ضباط القوات المسلحة) بالعاصمة أبوظبي بحضور ممثلين عن 28 نادياً، بينما غاب ممثلو ثلاثة أندية، وحضر «العمومية» مسؤولو اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية وممثلو الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ووسائل الإعلام.

بدأ الاجتماع بعرض مادة فيلمية عن «القدامى» في لمسة وفاء وعرفان لهم، وتضمنت صور وأسماء الشخصيات التي تولت رئاسة اتحاد الكرة منذ التأسيس، وفي لمسة إنسانية تم عرض فيديو آخر تناول مسيرة المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، خلال فترة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم.

واستعرض محمد عبدالله بن هزام، الأمين العام للاتحاد، جدول الأعمال، وقام بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني، وتم اعتماد 3 أعضاء لمراجعة المحضر.

وتمنى أمين عام اتحاد الكرة التوفيق لمجلس الإدارة الجديد في قيادة كرة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنها ستشهد العديد من المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية. وأشار بن هزام إلى أن هناك 11 رئيساً سابقاً لاتحاد الكرة وضعوا بصماتهم في تطوير كرة الإمارات، ووجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على تعاونهم في إنجاح الاجتماع التاريخي.

وألقى عبدالله الجنيبي كلمة نقل من خلالها للحضور تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وموجهاً شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة بالمجلس الجديد، وأشاد بجهود القائمين على «العمومية» من فرق عمل ولجان مختلفة.

وقدم الجنيبي الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وقال: هذا الدعم محفز كبير يدفعنا للعمل والعطاء في تطوير كرتنا والارتقاء بها من كل النواحي.

وأضاف: إن تكاتف الجميع يخلق بيئة مناسبة للتطوير، تدفع الكرة الإماراتية إلى الأمام، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية.

وشكر الجنيبي إدارات الأندية والشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على تعاونهم الدائم والمستمر، وعلى كل ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتكاتف وتوحيد الجهود في مسألة التخطيط والتنفيذ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.

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