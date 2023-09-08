«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن أغسطس، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: حارب سهيل لاعب شباب الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس، كيفن أجودلو لاعب النصر، ليوناردو سباداسيو لاعب اتحاد كلباء، وعلي صالح لاعب الوصل.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد: إبراهيم عيسى من البطائح، خالد السناني من الوصل، وماجد ناصر من شباب الأهلي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، ألفريد شرودر مدرب العين، ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الثانية ظهر أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.‬

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز