«الأبيض» يكثف تحضيراته لمواجهة كوستاريكا

المصدر: زغرب - البيان

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يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب كوستاريكا الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية تُقام في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث المعسكر الإعدادي للأبيض لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، التي ستنطلق اعتباراً من 16 نوفمبر المقبل، حين يستضيف منتخبنا الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين منتخبي نيبال ولاوس والتي ستُلعب يومي 12 و 17 أكتوبر المقبل.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية مكتمل الصفوف تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، وتشهد الوحدات التدريبية التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية سواء في صالة الجيم أو الملعب حماساً كبيراً بين اللاعبين الذين يرغبون في الاستفادة القصوى من فترة المعسكر للوصول وبشكل تدريجي إلى الجاهزية الكاملة لخوض المنافسات.

ويُعول باولو بينتو على مواجهة كوستاريكا الودية الكثير كونها الأولى للمنتخب تحت قيادته الفنية، حيث يسعى لتطبيق أفكاره وخططه الفنية التي حرص على إيصالها للاعبين خلال الحصص التدريبية التي أقيمت في معسكر النمسا الشهر الماضي أو المعسكر الحالي.

إشادة

وأشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني وأحد عناصر الخبرة في صفوف الأبيض بأجواء المعسكر الحالي وما يقوم به الجهاز الفني من عمل كبير في تجهيز اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية وكذلك النفسية، مشيداً كذلك بعطاء زملائه اللاعبين في التدريبات والتزامهم التام بالبرنامج وتعاونهم مع أعضاء الجهازين الفني والإداري.

وقال خصيف إن «الأبيض» سيكون جاهزاً للتصفيات خاصة مع خوض اللاعبين لعدد من مباريات دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمباريات الدولية الودية التي ستقام في فترة تجمعات المنتخب المقبلة.

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