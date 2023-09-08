اتحاد الكرة يبدأ عهد حمدان بن مبارك اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تصدق «العمومية الانتخابية» لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها صباح اليوم في فندق إرث «نادي ضباط القوات المسلحة» بالعاصمة أبوظبي، على القائمة التي تقدم بها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد لمجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى عام 2027، واعتمادها بشكل رسمي.

وتضم القائمة: هشام الزرعوني (الشارقة)، حمد المزروعي (حتا)، عمر المهيري (النصر)، يحيى المطروشي (عجمان)، فهد الحوسني (بني ياس)، أمل بو شلاخ (مصفوت)، وأحمد المهبوبي (التعاون)، وإبراهيم النمر(الحمرية)، والثلاثي المعين من قبل رئيس الاتحاد، عبيد سالم الشامسي وعبدالمحسن الدوسري، خلفان جمعة بلهول، ليسدل بذلك الستار على العملية الانتخابية، لاتحاد الكرة، بإعلان فوز قائمة معالي الشيخ حمدان بن مبارك، ليصبح الرئيس الثاني عشر في تاريخ الكرة الإماراتية، ويبدأ اتحاد الكرة عهداً جديداً حافلاً بالطموحات الكبيرة للارتقاء بكرة الإمارات ومنتخباتها، خلال السنوات المقبلة.

اكتمال التحضيرات

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، اكتمال التحضيرات الخاصة بعقد اجتماع العمومية اليوم، من جميع النواحي التنظيمية والقانونية، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية، مشيداً بالجهود التي قامت بها لجنتا الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات وفرق العمل للتحضير لهذا الحدث الهام.

ترتيب البيت

وذكرت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اتصالات تجري حالياً بين الأعضاء الجدد، للاتفاق على موعد عقد الجلسة الأولى، من أجل التعارف، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وكيفية إعادة ترتيب البيت الكروي، والتي تعتبر تحدياً للمجلس الجديد، لعودة البريق لمختلف الأنشطة، وتوزيع المهام على الأعضاء، والاتفاق على آلية الاجتماعات، وتحديد مواعيد لتنفيذ المهام التي سيكلف بها كل عضو.

وكذلك التشاور من أجل اختيار رؤساء اللجان العاملة في اتحاد الكرة، حيث يتوقع الاستعانة ببعض الشخصيات من أصحاب الخبرة من خارج مجلس الإدارة، لتولي رئاسة بعض لجان الاتحاد، للاستفادة من خبراتهم، وفق التعديل الأخير على النظام الأساسي، وهناك أفكار لدمج بعض اللجان، وفق متطلبات المرحلة المقبلة، كما تدور المشاورات حول إمكانية تولي عبيد سالم الشامسي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، مع إمكانية تولي رئاسة اللجنة الفنية والمنتخبات، بحكم أنه سبق وتولى تلك المهمة في عهد يوسف السركال، وهذه اللجنة ستنال الاهتمام المباشر والكبير من رئيس اتحاد الكرة، الذي يولي المنتخبات أهمية كبيرة، لعودة البريق لفرقها المختلفة.

كما ترتفع أسهم سالم الشامسي للاستمرار في مهمة رئاسة لجنة قضاة الملاعب، بعد أن أثبت نجاحاً في ذلك خلال الفترة الماضية، ويدور النقاش بشأن استمرار هشام الزرعوني في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي يتولاها حالياً، أو الانتقال إلى رئاسة اللجنة المالية، بحكم خبرته الكبيرة في العمل المالي بمصرف الإمارات المركزي، وسوف تتبلور الرؤية كاملة خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، والمقرر أن ينعقد خلال الأسبوع المقبل.

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