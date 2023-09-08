«الرسام» يحتفل بشهر من السعادة مع «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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احتفل الإسباني المخضرم إندريس إنييستا، بمناسبة مرور شهر على انضمامه إلى كشوفات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور»، والذي صادف يوم أمس، وعبّر «الرسام» عن امتنانه للترحيب الذي ظل يحظى به في النادي من الإدارة والجماهير، وعن سعادته وعائلته ببدء حياة جديدة في رأس الخيمة، معقل الصقور، مؤكداً أن القادم أفضل.

ونشر إنييستا مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، يحكي فيه قصة مشوار الشهر الأول بداية من حفاوة الاستقبال بمطار دبي، والمؤتمر الصحافي التقديمي والاهتمام الذي قابله به الجمهور، وفرحة أسرته واستقرارها في رأس الخيمة بشكل جيد، بعد أن توفرت لها كل مقومات الحياة، من إقامة جيدة وأمن وأمان.

إعجاب

وقال إنييستا: كل ما أشاهده في الإمارات، وتحديداً رأس الخيمة، أمر مثير للإعجاب، الحياة هنا رائعة، هنالك العديد من الأنشطة المتنوعة والمزايا الجاذبة، وجدت أشياء أفضل من التي توقعتها، لذلك أنا وعائلتي نستمتع بحياتنا جيداً، ونشعر بسعادة كبير، أنا ممتن للاهتمام والمودة، وكل شيء وجدته في الإمارات. وعكست احتفالية النجم العالمي الذي أحدث انضمامه إلى نادي الإمارات دوياً هائلاً، في حدث تناقلته كل وسائل الإعلام العالمية، الروح المعنوية العالية التي تسيطر عليه، والتأكيد على اتخاذه القرار الصحيح، بأن يكون جزءاً من الدوري الإماراتي، بعد أن تلقى عدة عروض من أندية لها وزنها، ولكنه فضل الانضمام لـ «الصقور».

وعلى الصعيد الفني داخل المستطيل الأخضر، قال إنييستا إنه يرغب في مواصلة مشواره مع الفريق في الفترة المقبلة بمستوى متميز، مبيناً أنهم يعملون باستمرار في التدريبات، حتى يتطور الفريق، ويحقق النتائج التي ينتظرها الجمهور، ذاكراً أن الأفضل قادم في مشوار الموسم الحالي.

رغبة

فيما أكد الإسباني لويس بلاناغوما مدرب الصقور الجديد، أن إنييستا يشعر بالسعادة مع النادي، ولديه رغبة كبيرة في تقديم عطاء متميز، ورد الدين للجماهير على حفاوة الاستقبال والتقدير الكبير الذي يجده من الجميع.

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