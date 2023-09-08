سلطان الفلاحي: «سيتي» سيلعب على أرضه قريباً

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أكد سلطان حارب الفلاحي رئيس مجلس إدارة نادي سيتي جاهزية الفريق الأحمر لموسم دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق غداً، مشيراً إلى أن فريقه يخوض المواجهة الافتتاحية أمام الفجيرة على ملعب الأخير بالساحل الشرقي.

وقال الفلاحي في تصريح لـ «البيان» إن ناديه يتدرب حالياً بملعب شباب الأهلي في الممزر بدبي، ولابد من توجيه الشكر لإدارة الفرسان لإتاحة الفرصة للاعبين بالتدريب على أرضية ملعب النادي، وننتظر الانتهاء من ملعب النادي في القريب العاجل لكي نمزق فاتورة الإيجارات التي أثقلت كاهل الإدارة.

تعاقدات

وفيما يتعلق بانتدابات فريقه الجديدة تأهباً للموسم الجديد أكد الفلاحي أن سيتي قام بتسجيل اللاعبين بعد أن تم دفع المخالفات التي طالت النادي خلال الموسم الماضي، وكان هناك عقبة تحول دون تحقيق ذلك لكننا في النادي وكسباً للوقت قمنا بتسجيل اللاعبين، داعياً إلى ضرورة مراعاة ظروف بعض الأندية والتي لا تتلقى أي دعم من قبل اتحاد الكرة أسوة ببعض الأندية في الدوري والتي تجد الدعم الشهري من الاتحاد.

تجديد

وكشف الفلاحي عن تجديد الثقة في مدرب الفريق الشاب محمد البلوشي والذي تمكن من إبقاء سيتي مع فرق دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الأخير، والذي كان مثيراً وحبس أنفاس الجماهير حتى الجولات الأخيرة على مستوى القمة والقاع، وتوقع رئيس نادي سيتي استمرار الإثارة والندية خلال مباريات الموسم الجديد، وذلك من واقع إعداد الفرق واستعدادات بعضها للموسم بمعسكرات خارجية.

وقال إن طموح فريقه سيكون الحصول على مزيد من النقاط وتحقيق نتائج طيبة والحصول على مركز جيد ضمن ترتيب المسابقة مع نهاية مباريات الموسم الكروي المقبل.

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