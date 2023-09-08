10 صفقات تثبت نجاحها مبكراً في «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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شهدت بداية دوري أدنوك للمحترفين في الجولتين الأولى والثانية، تألق مجموعة كبيرة من اللاعبين الأجانب الذين انضموا لمختلف الفرق في الميركاتو الحالي، ما انعكس إيجاباً على مستوى المنافسة التي شهدت ندية وإثارة، قبل أن تتوقف بسبب تحضيرات المنتخب الوطني الأول في معسكره الخارجي.

وخطف 10 أجانب الأنظار، وأثبتوا أنهم صفقات ناجحة من خلال حضورهم القوي والمؤثر في الـ 180 دقيقة السابقة من عمر «المحترفين»، مقدمين أوراق اعتمادهم مبكراً بعد نيل ثقة الجمهور الذين ينتظر منهم المزيد من التألق في بقية مشوار الموسم الذي تقول بداياته إنه سيكون حافلاً بالمتعة الكروية على مستوى كل المنافسات.

1 من أبرز الوجوه التي أثبتت حضورها، الفرنسي يوسف نيكتيه «30 عاماً» مهاجم بني ياس الذي أنهى أزمة الهجوم التي ظل يعاني منها الفريق سابقاً وأحرز 3 أهداف في الجولتين الأولى والثانية من الدوري متصدراً قائمة الهدافين مع علي مبخوت.

2 وضع ليخاندرو روميرو «28 عاماً» صانع ألعاب العين، بصمته مبكراً وقدم مستويات متميزة وأضاف الكثير من القوة إلى وسط الفريق بحركته النشطة وتمريراته المتقنة، ونجح في إحراز هدف ونال شهادة تميز من الجماهير التي سعدت واحتفلت بتألقه.

3 الإسباني أندريس إنييستا «39 عاماً»، والذي أثار انضمامه إلى نادي الإمارات ضجة كبرى، تمكن من إثبات وجوده ومنح فريقه نقطة التعادل أمام عجمان بصناعة هدف وإحراز مثله، إضافة إلى أن اسمه الكبير جذب الجماهير إلى المدرجات.

4 السويسري هاريس سيفيروفيتش «31 عاماً» لاعب الوصل والذي أظهر مهارة عالية في مباراتي الدوري وتمكن من هز الشباك وساهم في حصد 6 نقاط للإمبراطور وأكد أنه إضافة كبيرة لصفوف الفريق بمردوده الفني وجهده الكبير في الملعب.

5 الإسرائيلي مؤنس دبور «30 عاماً» مهاجم شباب الأهلي «الفرسان» صاحب المراوغات والتمريرات الذكية والذي تألق مع الفريق في مبارياته السابقة وأحرز هدفاً في الدوري بطريقة رائعة وانتزع الإشادة من جماهير النادي والجهاز الفني للفريق.

6 ومن الصفقات الجديدة التي حققت النجاح مبكراً ونالت مقعدها الأساسي ضمن التشكيلة، الإسباني اليخاندرو بوزيلو «31 عاماً»، جناح الجزيرة صاحب التحركات الهجومية النشطة والأداء الدفاعي القوي والذي قدم مستوى رائعاً في المواجهات السابقة.

7 برز الكولومبي كيفن اندريس «24 عاماً» لاعب وسط النصر بعد تألقه في مباراتي الدوري، وإحرازه هدفين في شباك الجزيرة وبني ياس، وأكد أنه صفقة ناجحة ويمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه وأن يساهم به في إعادة العميد إلى سكة الانتصارات.

8 لم يخذل البرازيلي تياغو دي ليونكو «30عاماً» إدارة خورفكان التي تعاقدت معه قادماً من الظفرة في صفقة انتقال حر رغم أنه لم يحقق نجاحاً كبيراً مع فريقه السابق لكنه برز بشكل لافت مع النسور وأحرز هدفين وصنع هدفاً في مباراتي الفريق بالدوري.

9 يعتبر الإيراني مهدي قايدي «24 عاماً» لاعب اتحاد كلباء من الأسماء التي لديها تجربة سابقة مع شباب الأهلي، شجعت النمور على استقطابه للدفاع عن قميص النادي، وكان أيضاً عند الموعد وحقق النجاح في تجربته الجديدة وأحرز هدفاً لفريقه.

10 ومن الأسماء التي برزت في دورينا، العاجي أولريش سيدوين «24 عاماً» لاعب وسط البطائح، الذي لفت الأنظار بموهبته في المراوغة والتمرير ولمساته الكروية الساحرة، وكان عنصراً مؤثراً في حصد فريقه 4 نقاط خلال مباراتي الدوري.

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