الدوري الإماراتي.. إقالات وصفقات جديدة خلال فترة التوقف الأولى

المصدر: وام

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استغلت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم فترة التوقف الحالية للمسابقة خلال أيام الفيفا لإعادة ترتيب أوراقها، وذلك بعد مرور جولتين على المسابقة، وجولة واحدة من مسابقة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بذهاب الدور الأول.

وكانت أبرز الأحداث خلال الأيام الماضية تغيير مدربي الإمارات وحتا الصاعدين حديثا إلى دوري المحترفين، حيث أعلن نادي الإمارات عن رحيل مدربه الوطني محمد الجالبوت وتعيين الاسباني لويس راموس، فيما أعلن نادي حتا رحيل مدربه الصربي زيلكو ماركوف وتعيين الإيطالي فابيو فيفاني بدلا منه، وذلك بعد النتائج غير المرضية لفريق الإمارات، والخسارة التاريخية لحتا أمام الوصل في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 7 أهداف دون مقابل.

وعلى صعيد اللاعبين وقبل أن تنتهي فترة الانتقالات تعاقد نادي خورفكان مع البرازيلي بيدرو كاسترو، لاعب وسط دبا السابق، فيما تعاقد اتحاد كلباء مع محمد أحمد اليماحي، قادما من نادي الجزيرة على سبيل الإعارة، كما رحل أيضا جواو بيدرو لاعب الوحدة إلى التعاون السعودي.

كما نجح فريق عجمان في التعاقد مع المدافع محمد جابر قادما من نادي الوصل في صفقة انتقال حر. وعمل الشارقة على تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع سيباستيان تيجالي.

ويتواجد كل من شباب الأهلي والعين والوصل في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما لم يحقق كل من الإمارات، وعجمان، واتحاد كلباء أي فوز في المسابقة حتى الآن، حيث تعادل كل فريق في مباراة، وخسر أخرى فيما لم يحقق كل من النصر وحتا أي رصيد نقاط.

وتعود مباريات دوري أدنوك للمحترفين بالجولة الثالثة يوم 23 سبتمبر الجاري، فيما تقام مباريات إياب الدور الأول من كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

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