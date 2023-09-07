جولة تفتيشية في ملاعب «خليجي 26»

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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حدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الفترة من 18 وحتى 22 الجاري، موعداً للتفتيش على ملاعب ومنشآت الكويت المرشحة لاستضافة منافسات خليجي 26 المقررة في ديسمبر من سنة 2024، ويترأس الوفد جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج.

ووضعت اللجنة برنامج عملها فمن المقرر عقد اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد الكويتي ومن ثم زيارة استاد جابر الأحمد الدولي، وبعدها زيارة ملعب علي صباح السالم.

وستقوم اللجنة بزيارة استاد جابر المبارك الصباح والمقرر أن يتم افتتاحه منتصف العام المقبل، إضافة إلى استاد نادي الكويت الذي استضاف منافسات المجموعة الثانية في خليجي 23، وحددت اللجنة ملاعب التدريب باستاد ثامر في نادي السالمية، واستاد صباح السالم في النادي العربي، واستاد الصداقة والسلام في نادي كاظمة، واستاد ناصر العصيمي في نادي خيطان، واستاد عبدالله الخليفة باليرموك.

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