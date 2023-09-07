محاولات لاحتواء أزمة عمر خريبين في الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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علمت «البيان» أن إدارة شركة كرة القدم في نادي الوحدة عقدت جلسة مع السوري عمر خريبين مهاجم العنابي لاحتواء الأزمة التي طفت على السطح بسبب احتفاله الذي أثار الجدل في مباراة الإمارات الأخيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتفيد المتابعات بأن هناك محاولات تجرى من أجل احتواء الموقف وحل أزمة اللاعب مع الجهاز الفني والإدارة من أجل عودته لتدريبات الفريق الأول، وخاصة بعدما طالب المدير الفني بيتسو موسيماني باعتذار اللاعب عن تصرفه في احتفاله بهدفه في مرمى «الصقور»، ولا سيما أنه أصبح المهاجم الأجنبي الوحيد في صفوف الفريق بعد رحيل الهداف البرازيلي جواو بيدرو إلى الدوري السعودي.

وكان الوحدة قد قرر استبعاد عمر خريبين من الفريق الأول وإحالته للتدريب مع فريق الرديف بعدما أثار الجدل عقب تسجيله الهدف الثالث في مباراة العنابي والصقور في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي انتهت بفوز الوحدة بثلاثية نظيفة، وذلك بناء على تقرير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وأعلن الوحدة انتهاء ارتباطه بالمهاجم البرازيلي جواو بيدرو ورحيله إلى نادي التعاون السعودي. كما اقترب المدافع أحمد راشد من الرحيل عن الوحدة والانتقال لصفوف الشارقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما تلقى الوحدة طلباً من إدارة الشارقة للحصول على خدمات اللاعب. ومن جهة أخرى، عاد الفريق الأول للتدريبات، أمس، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين 4 أيام عقب المباراة الأخيرة استعداداً لمواجهة الإمارات في مباراة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري، إذ يقود التدريبات موسيماني الذي عاد من إجازة قصيرة في بلاده في فترة التوقف.

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