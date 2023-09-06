«عمومية اتحاد الكرة» تعتمد تعديلات في النظام الأساسي

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم تعديلات عدد من مواد النظام الأساسي للاتحاد خلال اجتماعها غير العادي رقم 3 لسنة 2023 الذي عُقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وممثلي الجمعية العمومية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وأكد القائم بأعمال رئيس الاتحاد، أن مسألة مراجعة اللوائح الموجودة في النظام الأساسي وتعديلها أمر يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مؤكداً ثقته بأعضاء الجمعية العمومية على دعم جميع القرارات التي تدفع بعجلة الكرة الإماراتية إلى الأمام.

وتم خلال الاجتماع أيضاً المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 4 لسنة 2023.

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