عودة «الفرسان» إلى التدريبات

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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عاد لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، إلى التدريبات اليومية بملعبهم في استاد راشد بدبي، استعداداً لاستئناف مشوار الفريق في الموسم الجاري، الذي يبدأه بالحلول ضيفاً على البطائح في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، التي لم يتحدد موعدها بعد.

وقاد تدريبات «فرسان دبي»، المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، وغاب عنها اللاعبون الدوليون المرتبطون بمنتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الحالية ضمن أيام الفيفا، وركز خلالها على تمارين استرجاع اللياقة البدنية والفنية، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة أسبوع، عقب فوزهم على خورفكان 2-1، في الجولة الثانية من الدوري.

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