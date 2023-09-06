10 مدربين مواطنين في مهمة الصعود إلى «المحترفين»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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ستكون النسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى التي تنطلق يوم السبت المقبل مختلفة كماً وكيفاً عن سابقاتها ولأول مرة يشرف على 10 أندية من 17 نادياً مدربون مواطنون يتأهبون لخوض غمار التنافس الأصعب في المسابقة المؤهلة إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجاري في مايو المقبل.

وفيما يبدو فإن قيادة الثنائي الوطني الدكتور عبد الله مسفر لفريق حتا ومحمد الجالبوت مدرب فريق الإمارات للصعود إلى دوري المحترفين ألهمت عدداً من إدارات الأندية بضرورة التعاقد مع مدربين مواطنين لتقوم إدارة دبا الفجيرة الهابط من دوري المحترفين بتجديد عقد المدرب حسن العبدولي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من إبقاء النواخذة في دوري الكبار خلال الموسم المنصرم، وسارعت إدارة الظفرة الهابط الثاني من دوري الأضواء للتعاقد مع المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر صاحب إنجاز صعود الإعصار الحتاوي.

ومضى الرمس أحد فرق إمارة رأس الخيمة في الاتجاه نفسه واستعان بالمدرب معتز عبد الله الذي أحدث صحوة غير مسبوقة على أداء فريق الجزيرة الحمراء مع انطلاقة الموسم الماضي قبيل أن يتقدم باعتذاره عن عدم إكمال المهمة، وأيضاً يحسب للمدرب معتز إبقاؤه على فريق البطائح مع كبار دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي لتسارع إدارة الرمس بالاستعانة بحارس العين السابق، هذا الموسم وسيكون الاختبار الأول للرمس أمام الذيد في الجولة الأولى من مسابقة دوري الهواة يوم الأحد المقبل.

باروت يعود

واستعان فريق الجزيرة الحمراء بالمدرب عيد باروت صاحب الخبرة الكبيرة ليعود عيد إلى مهنة التدريب من جديد بعد ابتعاده لفترة ليست بالقصيرة عن هذه المهمة واتجاهه للتحليل الفني الذي برع فيه عبر القنوات الفضائية، وستكون المواجهة الأولى لعيد باروت أمام مواطنه مسفر مدرب الظفرة في مباراة بنكهة تدريب محلية بملعب الجزيرة الحمراء.

استقرار فني

وفي رأس الخيمة أيضاً جددت إدارة التعاون عقد المدرب الوطني بدر طبيب لموسم ثانِ على التوالي، حيث رأت إدارة النادي أن التجديد مع طبيب هو الطريق الأمثل للاستقرار الفني، وبالتالي الحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي خلال الموسم الماضي، وسيلتقي التعاون في الجولة الأولى بجاره مسافي الذي يشرف على تدريبه المغربي إبراهيم بفود.

خبرة الحساني

وأعلن الذيد عن تعاقده مع المدرب جمال الحساني المدرب السابق لأندية مسافي والحمرية ونادي اللواء السعودي في خطوة وجدت الكثير من الاستحسان في الشارع الرياضي وذلك بحكم الخبرة الكبيرة للمدرب جمال الحساني الخبير الكروي والمحاضر باتحاد الكرة.

تجديد وثقة

واستقر سيتي على إبقاء مدربه الشاب محمد البلوشي شأنه شأن إدارة الفجيرة، التي جددت عقد المدرب محمد الحوسني والمثير هنا أن المباراة الأولى للفريقين يوم 10 تجمعهما سوياً بملعب الفجيرة «الأنيق».

تصدٍ ومعرفة

وأسندت إدارة الحمرية للمدرب محمد إسماعيل الإشراف على تدريب الفريق الأول بعد أن كان إسماعيل مشرفاً على فرق المراحل السنية في الحمرية ليصبح المدرب الأول لعنابي دوري الهواة في الموسم المقبل وهو العارف ببواطن الأمور في النادي من خلال تجاربه السابقة، ويستضيف الحمرية في مباراته الأولى فريق غلف اف سي.

عودة

واستعاد مصفوت جهود مدربه السابق عبد الغني نوح المهري الذي تولى المهمة رسمياً اعتباراً، بعد أن تواجد خلال الموسم المنصرم مع فريق العربي ويحسب لإدارة مصفوت استعانتها بالمهري الذي سبق له الإشراف على الفريق لمواسم عدة، ويلاقي القناصة في المباراة الافتتاحية ضيفه يونايتد اف سي الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى.

الجولة الأولى

وينطلق دوري الهواة يوم السبت المقبل بمواجهات كل من دبا الحصن والعروبة، الجزيرة الحمراء ضد الظفرة، العربي يواجه غلف يونايتد، الحمرية وغلف اف سي، ويوم الأحد المقبل 10 سبتمبر يستقبل الرمس ضيفه الذيد، ومسافي في مواجهة التعاون، الفجيرة وسيتي، مصفوت ويونايتد، وسيكون دبا الفجيرة في الراحة الأسبوعية.

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