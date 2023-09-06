السومحي: موسيماني يثق بالعناصر الشابة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعرب سالم السومحي لاعب الوحدة عن سعادته بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي هذا الموسم، مؤكداً أنه يسعى لإثبات وجوده والحصول على ثقة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف: «موسيماني مدرب كبير ويمنح الثقة للاعبين الشباب والفرصة للمشاركة مع الفريق الأول، وأحاول أن أثبت وجودي للحصول على فرصة اللعب في الدوري بشكل دائم».

وتابع:«موسيماني تحدث معي ومع اللاعبين الشباب وقال إن الأمر الأهم هو أن أكون جاهزاً في أي وقت، ويتعامل مع اللاعبين الصغار مثل اللاعبين الكبار في التدريبات من دون تفرقة، ويقدم نصائحه للجميع ومحاولة تطوير كل لاعب، خصوصاً وأنه أكد على أن الموسم طويل ويحتاج إلى جميع اللاعبين للتواجد في المباريات».

وشارك السومحي (20 عاماً) والذي يلعب في فئة المواليد لأول مرة مع الفريق الأول للوحدة في الدوري في مباراتي البطائح والجزيرة، إذ شارك كبديل في الجولة الأولى، وأساسي في تشكيل البداية في مواجهة الجزيرة، فيما دخل في الشوط الثاني من مباراة الوحدة والإمارات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال السومحي:«كلاعب شاب أسعى لأن أكون في جاهزية جيدة من أجل المشاركة في المباريات بحسب رؤية الجهاز الفني، وأن أكون على قدر الثقة التي يمنحها لي المدرب من أجل مساعدة الفريق على الفوز».

تأكيد

وأكد السومحي أن الوحدة استطاع تجاوز صدمة البداية بالخسارة من البطائح في الجولة الأولى من الدوري، والفوز على الجزيرة في الديربي في الجولة الثانية، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة معنوية خاصة وأنه أمام فريق منافس، مشيراً إلى أن الفريق يسعى لاستغلال فترة التوقف من أجل التحسن والظهور بشكل أفضل في المرحلة المقبلة.

وبدأ تصعيد السومحي للفريق الأول منذ الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين، بينما شارك في 5 مباريات الموسم الماضي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو أحد العناصر التي بدأت في الحصول على الفرصة لدعم خط الهجوم.

من جهة أخرى يعود الفريق الأول للتدريبات، اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، وذلك استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بمواجهة فريق الإمارات يوم 14 من الشهر الجاري في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز العنابي بثلاثية. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني قد حصل على إجازة قصيرة لعدة أيام سافر خلالها إلى بلاده جنوب إفريقيا، حيث يقود التدريبات استعداداً للمرحلة المقبلة.

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