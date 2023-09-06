بني ياس يتدرب بـمعنويات عالية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس تدريباته، بعد الراحة القصيرة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام عقب مباراة ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وعاد لاعبو السماوي للتدريبات بمعويات عالية ، وغاب الألباني تاولانت سيفيري المنضم لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الحالية، للمشاركة في مباراتي التشيك وبولندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا.

وقرر الجهاز الفني لبني ياس بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش خوض تجربة ودية بعد غد ، وقد تكون أمام فريق الرديف، إذ يبحث المدرب عن مواصلة إكساب اللاعبين حساسية المباريات، وذلك استعداداً لمواجهة الجزيرة يوم 15 سبتمبر الجاري في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويعيش بني ياس حالة جيدة ومعنويات عالية بعد ظهور الفريق بشكل جيد منذ بداية الموسم، واستطاع تجاوز الخسارة من العين 2-3 في الجولة الأولى من الدوري ، ونجح في الفوز في الجولة الثانية برباعية على حساب النصر ، فيما نجح في التعادل مع الجزيرة في المباراة الأخيرة في كأس الرابطة 2-2 بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين.

وبرزت الصفقات الجديدة في صفوف بني ياس بشكل جيد إلى حد كبير، خصوصاً الفرنسي يوسف نياكاتي الذي تمكن من تسجيل 3 أهداف في مباراتين بالدوري وينافس على صدارة قائمة الهدافين، والجناح الألباني تاولانت سيفيري، ولاعب خط الوسط البرتغالي جيكو جيرالديس الذي يحتاج إلى بعض الوقت من أجل المزيد من الانسجام وتقديم أفضل ما لديه للفريق.

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