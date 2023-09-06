18 صفقة في ميركاتو الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تصدّر الظفرة قائمة أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو الصيفي الحالي على مستوى «المحترفين» و«الهواة» بعدد 18 صفقة، دعماً لصفوف الفريق المشارك في دوري أندية الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، في أكبر عملية تغيير لـ «فارس الظفرة» الذي يسعى من جديد للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

وشملت التعاقدات الجديدة في مختلف الفئات، 12 لاعباً مواطناً و 2 أجانب و4 مقيمين، وذلك لتغطية النقص الذي أحدثه إنهاء النادي لعقوده مع الخماسي الأجنبي، وعودة 3 لاعبين بعد انتهاء إعارتهم من نادي الوحدة، وانتقال مجموعة من عناصره إلى أندية أخرى داخل الدولة بعد انتهاء فترة قيدهم.

وضمت قائمة التعاقدات الجديدة: خليل إبراهيم «بني ياس»، يعقوب الحوسني، ياسر الجنيبي «دبا الحصن»، منصور الحربي، ماجد عبدالله «الوحدة»، لاحج حبوش، سعيد المسماري، ركاض الكثيري «حتا»، جاسم جوهر، رائد البلوشي «شباب الأهلي»، سعيد جاسم «عجمان»، سلطان حسين «العروبة»، و4 لاعبين في خانة المقيم وهم مازن بن صالح حارس المنتخب الأولمبي العماني، الغيني منسا كوناتيه من نادي البرج اللبناني، ومالك سيلا من شباب الأهلي، والإيطالي غابريل من اتحاد كلباء، إضافة إلى لاعبين أجانب هما الإنجليزي بنك فوب من «حتا»، والجزائري زين محمد تومي من أمل الأربعاء الجزائري.

تعويض

ويسعى النادي من خلال صفقاته المتعددة تعويض انتقال عدد من لاعبيه إلى أندية المحترفين بقيادة الحارس عبدالله سلطان ولاعب الوسط خلف الحوسني وخالد بطي وخالد الدرمكي ، محمد إسماعيل و تياغو دي ليونكو .

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